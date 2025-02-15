Співав для Путіна і підтримав анексію Криму. Італійський співак вже готується виступати на концерті "на честь миру" у Москві

Про підготовку концерту співаку нібито повідомив організатор заходів з Москви

Італійський співак Аль Бано Каррізі повідомив, що вже нібито отримав запрошення виступити в Москві на так званому "концерті за мир". За його словами, це має відбутися наприкінці серпня або на початку вересня на Червоній площі в Москві.

Про це артист заявив в інтерв’ю для видання "ANSA". У своїх висловлюваннях він посилався на повідомлення росіянина, який раніше організовував його виступи у РФ.

"Я отримав чудове повідомлення від людини, яка була моїм імпресаріо в Росії, завдяки йому я чотири рази співав для Путіна. Він сказав мені: готуйся, наприкінці серпня або на початку вересня ми зробимо концерт за мир", – повідомив Аль Бано.

У своїх судженнях він зазначив, що орієнтується на новини про телефонну розмову Путіна та Трампа і вважає, що якісь кроки до встановлення миру вже були зроблені. А підготовку до "концерту" він назвав "грандіозною новиною".

"Я кажу те, що передав мені мій імпресаріо. І оскільки він ніколи не помилявся в наших робочих відносинах, то і цього разу все буде так", – додав він.

Аль Бано відомий своєю проросійською позицією. У 2014 році він підтримав анексію Криму Росією і не раз висловлював захоплення політикою президента РФ Володимира Путіна. У 2015 році співак разом із Тото Кутуньйо, Рікардо Фольї та гуртом "Ricchi e Poveri" через YouTube-канал "Amici di Putin In Italia e nel mondo" привітав Путіна з Днем народження. А у 2018-му в інтерв’ю Corriere della Sera знову вихваляв російського президента, назвавши його "великим".

Через такі висловлювання у 2019 році Міністерство культури України внесло Аль Бано до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Його ім’я з’явилося в переліку 6 березня під номером 48.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році артист заявив, що був "великим шанувальником Путіна", але той його "здивував" нападом на Україну, яку співак назвав "маленькою країною". А вже у листопаді 2024 року він публічно заявив, що чекає можливості виступити не лише на Червоній площі в Москві, а й у населених пунктах окупованого Донбасу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Кирила Дмітрієва — ймовірного члена переговорної групи, якого Путін хоче залучити до процесів перемовин щодо війни в Україні.