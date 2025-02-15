"Бросили кость": в Госдуме России смеются с Европы, которая пустила на гонку российского чемпиона

В РФ считают, что скоро россиян вернут в международный спорт

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высмеяла европейцев, которые приняли в Италии российского лыжника Александра Большунова. Накануне россиянин выиграл престижную лыжную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

Соответствующий комментарий Журовой приводит vseprosport.ru. Светлана цинично заявила, что европейцам "бросили кость, чтобы они немного напряглись".

"Одним глазом наблюдают за нашими. Норвежцы следили и продолжают следить за Александром и на внутрироссийских соревнованиях. Высказывали мнение, что ему все поддаются, хотя специалисты все понимают, как проходит трасса, которая может быть с разным ландшафтом, спортивная форма.

Многие осуждали, зачем он поехал в Европу и так далее. Кость им бросить, чтобы они немножко напряглись, русские возвращаются. Случится ли это возвращение – вот вопрос. Пока не видно ближайших перспектив. Но кто знает, может, к следующему году озвучат.

Некоторые федерации уже готовы к тому, чтобы россияне выступали в нейтральном статусе, другие, видимо, ждут [момента], чтобы не было скандалов и разборок и русские вернулись сразу с флагом и гимном после мирных переговоров", – заявила Журова.

Напомним, россияне с марта 2022 года отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Гонка в Италии проходила не под эгидой FIS. Ранее организаторы Sudtirol Moonlight Classic столкнулись с критикой из-за включения Большунова в список участников гонки. Они объяснили допуск россиянина "принципом спорта, справедливости и милосердия". Позднее они убрали российский флаг из стартового протокола россиянина.