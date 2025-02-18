"Решаются важные вещи": Зеленский поговорил с Макроном после экстренного саммита Европы

Стороны обсудили ситуацию в Европе и в Украине

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели разговор после экстренной встречи европейских лидеров после Мюнхенской конференции по безопасности. При этом Макрон до этого говорил не только с европейцами.

Об этом написал Зеленский в своем Telegram. По его словам, на встрече европейских лидеров обсуждалась глобальная ситуация, положение дел в Европе и гарантии безопасности для Украины.

"У нас общее видение: должны быть надежные, сильные гарантии безопасности. Любое другое решение без таких гарантий, например, хрупкое прекращение огня, станет только очередным обманом со стороны России и прелюдией к новой российской войне против Украины или других стран Европы", — написал он.

Зеленский добавил, что Макрон рассказал ему о разговорах с другими лидерами и не только с европейскими.

"Договорились, что будем в постоянном контакте. Решаются важные вещи", — добавил украинский президент.

Глава государства не говорил с какими лидерами за пределами Европы говорил Макрон. Однако пресс-служба Белого дома проинформировала, что он провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. Разговор коснулся темы Украины, а также предстоящих переговоров американцев и россиян в Саудовской Аравии.

Как сообщалось ранее, в Европе всерьез размышляют об отправке в Украину войск в рамках будущих гарантий безопасности. Однако на данном этапе там могут найти не более 30 тысяч военнослужащих, в то время как Украине необходимо не менее 500 тысяч.