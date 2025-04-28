"Могли бы капитулировать и без Трампа". В Германии сделали заявление о помощи Украине

Писториус назвал один из путей достижения мира

Требования президента США Дональда Трампа о территориальных уступках Украины зашли слишком далеко. Оставить некоторые оккупированные территории России Киев мог и без Трампа.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в эфире ARD. Во время разговора он довольно жестко высказался относительно мирного соглашения Трампа.

По его словам, идея территориальных уступок заходит слишком далеко: тогда Киев мог бы капитулировать. Достижение мира в Украине должно быть путем предоставления гарантий безопасности.

"Этого Украина могла достичь самостоятельно, почти год назад путем капитуляции", – сказал Писториус.

Он также заверил, что Германия продолжит военную поддержку Киева и будет способствовать созданию мира, даже если США остановят поставки помощи Украине.

"Если Украина падет, если Путин выиграет эту войну в том смысле, что он оккупирует Украину, даже если только на больших частях, это будет максимальная угроза для территории НАТО и, кстати, также для соседних стран, таких как Молдова и Грузия", — сказал министр обороны.

По его словам, помощь Украине не только о солидарности, но и о безопасности и мире в Европе. В Киеве знают, что стойкое и сильное соглашение может остановить войну и Кремль. Оно может содержать территориальные уступки, которые сыграют на руку главе России Владимиру Путину. Писториус считает, что привязка к территориальным границам должна быть пропорциональна будущим гарантиям безопасности.

Напомним, что Дональд Трамп уже опроверг заявления СМИ, что якобы "США хотят признать" Крым и ряд оккупированных территорий российскими.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кремле увидели "общие позиции" с Трампом и высказались о мирном соглашении с Украиной.