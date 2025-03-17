Литва звинуватила Росію в організації теракту у Вільнюсі (фото)

Один із затриманих якраз прямував до Латвії для нового підпалу

Литва офіційно звинуватила Росію в організації підпалу магазину Ikea 9 травня 2024 року. Прокуратура країни вважає, що підозрюваний у підпалі пов’язаний із російською військовою розвідкою, а сам підпал розцінює як акт тероризму.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times. Там зазначили, що палій може бути відповідальним за інші епізоди диверсій у Східній Європі.

"Організатором цих дій є Росія. Вони пов'язані з військовою розвідкою, з силами безпеки", — розповів головний прокурор Литви Артурас Урбеліс.

У країні розглядають підпал як акт тероризму і вважають, що винні в цьому двоє громадян України, яких російська розвідка використовувала у своїх цілях.

Один із підозрюваних був затриманий на півдорозі до столиці Латвії, де він планував вчинити аналогічний злочин. Зазначається, що він на момент нападу був неповнолітнім, а виконати "завдання" він погодився за 10 000 євро.

Затримання одного із злочинців

Другого підозрюваного затримали у Польщі, де його звинувачують у скоєнні аналогічного злочину. Інформацію підтвердив польський прем’єр Дональд Туск, який зазначив, що литовська прокуратура лише підтвердила підозру Варшави, що росіяни стоять за диверсіями.

"Корисно знати перед переговорами. Такою є природа цієї держави (Росії, — ред)", — написав він у соцмережах.

У Вільнюсі вважають, що магазини мережі Ikea були обрані не просто так, а тому, що ця компанія звернула діяльність у Росії після початку вторгнення в Україну.

Внаслідок пожежі у Литві

Старший науковий співробітник Chatham House Кейр Джайлс охарактеризував дії Росії як "гібридну війну" і зазначив, що вона представляє серйозний виклик для Європи. За його словами, напади на магазини можуть бути прикладом малої частини того, наскільки руйнівними можуть бути удари по інфраструктурі, якщо в Москві захочуть розпочати серйозну диверсійну кампанію.

Як повідомлялося раніше, в Іспанії 30 січня стався вибух на військовому заводі німецької збройової корпорації Rheinmetall. Щонайменше шість співробітників підприємства отримали поранення, причину вибуху попередньо вказали як "нещасний випадок", проте непублічно розглядається варіант із диверсією.