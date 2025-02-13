Снова одно государство? Приднестровье объявило о неожиданном решении

Полностью выполнить все планируют до 27 февраля

В четверг, 13 февраля, власти непризнанного Приднестровья приняли решение убрать ряд контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Молдовой. Некоторые Кишинев считает незаконными.

Об этом заявил сопредседатель Приднестровья в Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией Олег Беляков.

Отмечается, что на заседании Объединенной контрольной комиссии приднестровская делегация сообщила о демонтировании 11 КПП. Они были установлены в 2022 году после серии терактов на границе с Молдовой. Демонтировать вышеперечисленные пункты планируют до 27 февраля.

По словам вице-премьера Молдовы Олега Серебряна, демонтаж уже начался в городе Бендеры.

Добавим, что на это решение вполне могло повлиять на то, что Молдова сейчас помогает Приднестровью с преодолением энергетического кризиса. Ведь Кишинев официально начал первые поставки газа в ссуду Приднестровью, где после прекращения газификации из РФ начались проблемы.

Еще с начала 2025 года Евросоюз согласовал финансовую помощь в размере 64 млн евро, из которых 20 млн предназначены для обеспечения газом Приднестровья. Эти средства также пойдут на закупку электроэнергии для правобережья и более половины суммы будет выделено в качестве бюджетной поддержки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал Молдове помощь с Приднестровьем.