Назвал Бандеру террористом: Садовой ответил кандидату в президенты Польши

Славомир Метцен известен своими скандальными заявлениями

Степан Бандера – "террорист, приговоренный к смертной казни за убийства поляков", а Организация украинских националистов якобы в ответе за Волынскую трагедию.

Об этом заявил кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен во время своего визита во Львов. Мэр города Андрей Садовой не стал игнорировать слова польского политика.

"Бандера – террорист", — такое утверждение сделал скандальный кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен во время пребывания во Львове.

Польский политик снялся в ролике на фоне памятника Степану Бандере во Львове, где заявил:

"Террорист, которого приговорил польский суд к смертной казни за убийства поляков. Основал ОУН, ответственную за Волынскую резню, во время которой погибло 100 тысяч поляков. Культ Бандеры в Украине должны как можно быстрее прекратить".

Что ответил Андрей Садовой

В ответ на скандальное видео мэр Львова Андрей Садовой опубликовал сообщение в Facebook.

"Пророссийскому политику с польским паспортом Славомиру Менцену я рекомендовал бы проявить храбрость и записать подобное видео, например, у Донецкой стеллы.

Может уехать на фронт и поделиться своими мыслями, в том числе с польскими добровольцами", – написал городской голова.

Он добавил, что имеет информацию о запрете Менцену въезда в Украину и предложил это проверить.

Кто такой Славомир Менцен

Славомир Ежи Менцен – польский правый либертарианский политик, предприниматель и налоговый советник, председатель партии "Вольносьць" и один из лидеров Конфедерации – пророссийской, украинофобской, антисемитской ультраправой и евроскептической коалиции, образованной перед выборами в Европарламент в 2019 году.

Известен своими скандальными заявлениями. Так, перед выборами Ментцен прочитал противоречивую лекцию о политическом маркетинге, в которой он провозгласил неофициальные так называемые "Пять пунктов Конфедерации": "Мы не хотим евреев, гомосексуалистов, абортов, налогов и Европейского Союза".

Напомним, в январе текущего года Киев и Варшава договорились о разрешении на эксгумацию первых останков жертв Волынской трагедии. Этот вопрос очень чувствителен в отношениях двух стран.