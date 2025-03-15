Выход США из НАТО и разворот Европы в сторону Китая: почему эти невероятные сценарии могут стать реальностью

Глобальные геополитические игроки увеличивают ставки.

Только месяц назад в Германии прошла крупнейшая конференция по безопасности в мире, которая знаменовала тектонические изменения. Мюнхен-2025 сигнализировал: мир двигается к многополяризации. То есть процесса, когда в мире много центров силы, оказывающих влияние на глобальные вопросы и ни одна страна не имеет абсолютного доминирования.

Накануне конференции организаторы отмечали необходимость деполяризации, то есть ослабления противостояния между главными игроками. Но этого не произошло, и кажется традиционная архитектура безопасности дает все больше трещин. Подробнее о новых тенденциях — далее в материале международного обозревателя "Телеграфа" Ольги Кирилловой.

Мюнхенская речь вице-президента США Джей Ди Вэнса стала толчком к пробуждению от сна для европейских лидеров. Их догнало понимание, что Штаты отходят от исторической роли гаранта безопасности Европы. За последний месяц это понимание чуть ли не каждый день "било" европейцев по голове.

Казалось, не может руководство страны-гаранта винить партнеров в подрыве демократических ценностей, угрожать торговыми войнами и закрытием "ядерного зонтика". При этом возобновлять связи с Россией, говорить о хороших отношениях с диктатором Путиным и прибегать к отчитыванию президента Украины Зеленского.

Если вышеперечисленное — логичный для действующей администрации США план, то для европейских столиц скорее сюрреализм, сложный для осознания.

Дональд Трамп четко придерживается своей повестки дня, которая должна сделать "Америку великой снова". Огромная когорта республиканцев видит в нем человека, которого Бог спас от смерти, а избиратели наделили безграничным мандатом на лидерство. Большинство того, что мы сейчас видим, давно артикулировал и сам президент США, и его соратники.

К примеру, информация о том, что Трамп потребует от союзников по НАТО тратить на оборону не менее 5% от ВВП, просочилась в медиа в декабре 2024 года. В наработках консервативных аналитических центров, близких к политику, схожая идея циркулировала еще с 2023 года. В январе этого года сам Трамп выходит на сцену Всемирного экономического форума в Давосе и заявляет: страны Альянса должны повысить оборонные расходы, потому что это станет "справедливым" подходом, чтобы уменьшить финансовое бремя США.

Один из источников "Телеграфа", близкий к американскому политикуму, предполагает: в будущем, если Трамп "слишком разозлится" и сочтет, что к Вашингтону не прислушиваются с уважением, он может прибегнуть к процедуре выхода США из Альянса. К такому шагу уже призывает миллиардер Илон Маск, не только занимающий высокий пост в американском правительстве, но и входящий в ближайший круг доверия президента.

Америка завела дипломатическую машину, полностью сосредоточенную на национальных интересах. Трамп хочет, чтобы мир перестал "обдирать" или пренебрегать Соединенными Штатами. И от этого может быть больно и самой Америке, и всем вокруг. Яркий пример – пошлины, которые Вашингтон ввел против ближайших торговых партнеров. И рецессия американской экономики, которая может выйти за рамки шуток подростков в TikTok.

В то же время США, отгораживаясь от проблем Европы, подталкивают ее к заветной стратегической автономии, о которой много лет говорит президент Франции Эммануэль Макрон.

Начать автономию решили со сложнейшего: оборонной сферы. Зависимость Европы от решений американского военно-промышленного комплекса, недостаточные расходы на отрасль и отсутствие общего видения производства оружия — лишь небольшой перечень проблем, которые нужно решить.

В ближайшие дни Европейская комиссия представит Белую книгу о будущем европейской обороны, которая будет содержать предложения, что делать с большой нехваткой артиллерии, танков и другой критической техники. Пора полагаться на самих себя. И, конечно, Украину, которая имеет опыт возрождения ВПК.

За происходящим внимательно наблюдает и другой глобальный игрок — Китай. В Мюнхене, пока все реагировали на речь Вэнса, несколько незамеченным остался месседж Пекина. Министр иностранных дел Ван И размышлял о "равноправной" многополярности мира и провозгласил: Китай будет "фактором стабильности" и "непреклонной конструктивной силой" в этой меняющейся системе.

Что любопытно: министр открыто предложил Европе дружбу. Для "процветания всего мира" Пекин выразил готовность совместить свою глобальную инфраструктурную и экономическую инициативу "Один пояс, один путь" со стратегией ЕС "Глобальные ворота". При этом первоначально Европа запускала свой проект для сдерживания китайского влияния.

"Китай всегда рассматривал Европу как важный полюс в многополярном мире. Наши отношения должны быть партнерскими, а не конкурентными", — говорил Ван И.

Когда США откинули место Европы за столом переговоров по урегулированию войны в Украине, Пекин, так сказать, вступился за европейцев. Специальный представитель Китая по европейским делам Лу Шэй неожиданно заявил, что он "шокирован" тем, как Трамп обращается с союзниками в Европе, добавив, что мирное соглашение для Киева не должно определяться только США и РФ.

Как и Европа, Китай не приветствует перспективу более тесного сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Выждав подходящего момента, он сигнализирует готовность принять в свои объятия "пренебреженный" американцами континент.

Опасность такого шага со стороны ЕС очевидна. Казалось бы, странно одной рукой вводить санкции против России, а другой – приветливо махать главному партнеру Москвы. Но есть и другая сторона вопроса. На Западе появляются голоса, говорящие о том, что сотрудничество с Китаем может пойти и Европе, и даже Украине на пользу.

Мол, Евросоюз может использовать сближение с КНР как рычаг давления на США. Администрация Трампа, полная "ястребов относительно Китая", не раз озвучивала, что в последующие годы сосредоточится на сдерживании Поднебесной, и сделать это без согласования с европейскими партнерами будет сложнее.

Кроме того, именно европейские страны могут привлечь Китай к переговорам о мире. При таком сценарии Пекин бы получил возможность доказать, что за его риторикой о "мирном урегулировании украинского кризиса" стоят реальные действия, а Европа — возможность продемонстрировать прежде всего Вашингтону, что ее нельзя сбрасывать со счетов как геополитического игрока.

По мнению одного из британских экспертов, в обмен на участие в переговорном процессе КНР может получить право на роль в послевоенном восстановлении украинских территорий (читайте: огромные объемы хорошо оплаченных работ) или даже отмену европейских пошлин на китайские электромобили.

Пока все это на уровне дискуссий и отдельных идей. Но, согласитесь, буквально год назад мы не могли себе представить многие вещи, которые ныне стали реальностью.