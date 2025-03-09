Все за счет России: Франция передаст Украине вооружение за деньги из активов Кремля

Среди прочего в пакет помощи войдут 155-мм артиллерийские снаряды и авиабомбы.

Франция в скором времени предоставит Украине военную помощь на сумму в 195 миллионов евро. Это будет первая военная поставка от Франции, которая будет полностью оплачена деньгами из замороженных активов российского режима – правда, только с процентов от этих активов.

Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию La Tribune Dimanche. По его словам, значение пакета для ВСУ сложно будет переоценить, особенно на фоне прекращения поставок Соединенными Штатами.

Среди прочего, в пакет помощи войдут 155-мм артиллерийские снаряды для артиллерии стандарта НАТО и авиационные бомбы AASM для французских истребителей Mirage 2000, переданные Воздушным силам ВСУ. Кроме того, пообещал Лекорню, Франция ускорит передачу легких танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB для Украины.

Напомним, что 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации. Речь, которую посмотрели более 15 миллионов зрителей, касалась, прежде всего, войны в Украине, российской угрозы, нависшей над Европейским континентом, и политики новой администрации в США.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Кир Стармер договорились о предоставлении 2,26 миллиарда фунтов стерлингов на военную помощь Украине. Это кредит, который будет возвращен из доходов из замороженных российских средств.

Также в Европейском Союзе планируется предоставить Украине большой пакет военной помощи на 20 миллиардов евро. Однако уже сейчас с этим начались проблемы, поскольку некоторые страны ЕС не согласны с принципом финансирования помощи и требуют переработать пакет.