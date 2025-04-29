В Польше влетел в ограждение и перевернулся автобус с украинцами. Много пострадавших (фото)

В автобусе было 26 человек

В Польше автобус с пассажирами, среди которых были и украинцы, около 3 часов ночи 29 апреля врезался в ограждение и перевернулся на бок. Во время спасательной операции произошла вторая авария — грузовик на большой скорости влетел в пожарную машину, которая обеспечивала безопасность места происшествия.

Об этом сообщает Miejski Reporter. ДТП произошли на скоростной автомагистрали S2 в Варшаве, на выезде на S7 в районе Урсинув, около аэропорта Шопена.

В автобусе находились 26 людей. В результате обеих аварий 17 человек получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Водитель потерял управление

По предварительным данным, водитель автобуса по неизвестным причинам потерял управление транспортным средством на повороте дороги и врезался в ограждение. В результате автобус перевернулся на бок и врезался в фонарный столб. Среди пассажиров автобуса – граждане Украины, Беларуси и Испании. Пострадали 14 человек.

Вторая авария произошла при ликвидации последствий первой

Водитель грузовика, врезавшегося в пожарную машину, оказался заблокирован в кабине. Спасатели освободили его с помощью гидравлических инструментов. Его, водителя пожарной машины и одного из пожарных доставили в больницу.

На месте происшествия работают 23 пожарных бригады. В частности и специализированные медико-технические спасательные бригады из спасательно-пожарных частей. Трасса S2 в направлении Конотопы и съезд на S79 в направлении ул. Сасанки и S7 в направлении Груйца полностью заблокированы.

Как сообщал "Телеграф", на днях на трассе "Киев-Чоп" произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Сообщалось о погибших.