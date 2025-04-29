В Польше влетел в ограждение и перевернулся автобус с украинцами. Много пострадавших (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В автобусе было 26 человек
В Польше автобус с пассажирами, среди которых были и украинцы, около 3 часов ночи 29 апреля врезался в ограждение и перевернулся на бок. Во время спасательной операции произошла вторая авария — грузовик на большой скорости влетел в пожарную машину, которая обеспечивала безопасность места происшествия.
Об этом сообщает Miejski Reporter. ДТП произошли на скоростной автомагистрали S2 в Варшаве, на выезде на S7 в районе Урсинув, около аэропорта Шопена.
В автобусе находились 26 людей. В результате обеих аварий 17 человек получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Водитель потерял управление
По предварительным данным, водитель автобуса по неизвестным причинам потерял управление транспортным средством на повороте дороги и врезался в ограждение. В результате автобус перевернулся на бок и врезался в фонарный столб. Среди пассажиров автобуса – граждане Украины, Беларуси и Испании. Пострадали 14 человек.
Вторая авария произошла при ликвидации последствий первой
Водитель грузовика, врезавшегося в пожарную машину, оказался заблокирован в кабине. Спасатели освободили его с помощью гидравлических инструментов. Его, водителя пожарной машины и одного из пожарных доставили в больницу.
На месте происшествия работают 23 пожарных бригады. В частности и специализированные медико-технические спасательные бригады из спасательно-пожарных частей. Трасса S2 в направлении Конотопы и съезд на S79 в направлении ул. Сасанки и S7 в направлении Груйца полностью заблокированы.
Как сообщал "Телеграф", на днях на трассе "Киев-Чоп" произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Сообщалось о погибших.