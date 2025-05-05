Уроженка России стала министром в новом правительстве Германии

Мерц назначил уроженку России министром интеграции

В немецком правительстве появился министр с русскими корнями. Наталью Павлик назначили руководить министерством по миграции, беженцах и интеграции после формирования новой коалиции.

Она переехала из России в Германию еще ребенком и представляет Социал-демократическую партию. Об этом пишет Deutsche Welle.

Назначение состоялось после подписания коалиционного соглашения между партиями СДПГ и ХДС/ХСС, которое завершило процесс формирования правящей коалиции во главе с канцлером Фридрихом Мерцом. В должности министра Павлик будет отвечать за вопросы интеграции мигрантов и беженцев, а также будет координировать государственную политику в отношении национальных меньшинств.

До назначения на министерскую должность женщина с 2022 года работала Уполномоченным федерального правительства по поздним переселенцам и национальным меньшинствам. Еще раньше, в 2021 году, она получила место в Бундестаге в качестве прямого кандидата от избирательного округа Веттерау I.

Что известно о Наталье Павлик

Наталья Павлик родилась 26 августа 1992 года в поселке Восток Тюменской области. В 1999 году, когда ей исполнилось шесть лет, она с семьей переехала в Германию как поздняя переселенка немецкого происхождения. Семья поселилась в городе Бад-Наухайм в земле Гессена. Женщина имеет высшее образование — бакалавра по истории и культурологии, а также магистра общества и культур современности.

Политическая карьера Павлик началась в 2011 году, когда стала депутатом городского совета Бад-Наухайма. Павлик имеет немецкое гражданство, хотя формально сохраняет и российское, которым, по ее словам, никогда не пользовалось. Она открыто выступает против войны России в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Фридрих Мерц четко ответил, светит ли Украине ЕС и НАТО. Политик призывает не рассчитывать на то, что война закончится из-за внутренних проблем России.