Уродженка Росії стала міністеркою у новому уряді Німеччини

Мерц призначив уродженку Росії міністром інтеграції

У німецькому уряді з'явилася міністерка з російським корінням. Наталі Павлік призначили керувати міністерством з питань міграції, біженців та інтеграції після формування нової коаліції.

Вона переїхала з Росії до Німеччини ще дитиною та представляє Соціал-демократичну партію. Про це пише Deutsche Welle.

Призначення відбулося після підписання коаліційної угоди між партіями СДПН та ХДС/ХСС, що завершило процес формування правлячої коаліції на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцем. На посаді міністерки Павлік відповідатиме за питання інтеграції мігрантів та біженців, а також координуватиме державну політику щодо національних меншин.

До призначення на міністерську посаду Наталі з 2022 року працювала Уповноваженою федерального уряду з питань пізніх переселенців та національних меншин. Ще раніше, у 2021 році, вона отримала місце в Бундестазі як пряма кандидатка від виборчого округу Веттерау I.

Що відомо про Наталі Павлік

Наталі Павлік народилася 26 серпня 1992 року в селищі Восток Тюменської області. У 1999 році, коли їй виповнилося шість років, вона з родиною переїхала до Німеччини як пізня переселенка німецького походження. Сім'я оселилася в місті Бад-Наухайм у землі Гессен. Жінка має вищу освіту — бакалавра з історії та культурології, а також магістра з суспільства та культур сучасності.

Політична кар'єра Павлік розпочалася у 2011 році, коли вона стала депутаткою міської ради Бад-Наухайма. Павлік має німецьке громадянство, хоча формально зберігає і російське, яким, за її словами, ніколи не користувалася. Вона відкрито виступає проти війни Росії в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Фрідріх Мерц чітко відповів, чи світить Україні ЄС та НАТО. Політик закликає не розраховувати на те, що війна закінчиться через внутрішні проблеми Росії.