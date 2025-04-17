У Лаврова угрожают Германии из-за ракет Taurus для Украины

В России ставят условие Германии

На фоне разговоров о возможной передаче Украине немецких дальнобойных ракет Taurus, в России уже сделали заявления. Там пригрозили Германии, в случае если украинские военные будут бить этими ракетами по объектам в РФ.

Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга 17 апреля. С ее слов, РФ будет считать в таком случае, что Германия принимает "прямое участие" в боевых действиях.

"Поскольку без непосредственной помощи военнослужащих Бундесвера боевая стрельба этими крылатыми ракетами невозможна, удар ими по любым российским объектам, критически важной транспортной инфраструктуре, в качестве цели, как вы заметили, Мерц уверенно обозначал Крымский мост… все это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне Украины со всеми вытекающими последствиями для Германии", — заявила Захарова.

До этого будущий канцлер Германии Фридрих Мерц выразил готовность предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он называет согласие Британии и Франции единственным условием поставки ракет.

Мерц не только дал понять, что настало время поставлять ракеты Taurus украинцам, но также и предположил, что их можно использовать для ударов по таким целям, как Керченский мост.

При этом, Олаф Шольц, который был канцлером Германии, ранее отказывался передавать Украине ракеты. Он заявлял, что якобы боится "эскалации" и втягивания Германии в войну против России. Мерц, в отличие от Шольца, придерживается другой позиции.

Уже известно, что Великобритания готова поддержать решение Германии по отправке Украине дальнобойных ракет Taurus. А позиция Франции пока неизвестна.

Что известно о ракетах Taurus

Taurus – это дальнобойная управляемая крылатая ракета, предназначенная для атак на воздушные и наземные цели на большие расстояния. Форма ее боевой части разработана таким образом, чтобы обладать способностью пробивать бетон и тяжелые породы грунта. Ракеты производятся компанией Taurus Systems GmbH, совместным предприятием двух компаний – LFK (сейчас MBDA Deutschland GmbH) и Saab Bofors Dynamics AB….

Характеристики:

Вес – 1360 кг;

Длина – 5,1 м;

Диаметр – 1,08 м;

Дальность полета – 500+ км;

Высота полета – 30-70 м;

Скорость полета – 0,6-0,95м.

Taurus. Фото: Википедия

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в декабре 2024 года у Шольца официально вносили в предвыборную программу запрет на Taurus для Украины.