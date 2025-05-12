Папа Римский провел встречу с журналистами: начал с шутки (видео)

Понтифик оказался шутником

Новый Папа Римский Лев XIV провел свою первую аудиенцию. Публичное выступление он начал с шутки, чем вызвал овации.

Как видно на кадрах, журналисты встретили понтифика долгими аплодисментами. Видеозапись обнародована Новини.Live.

После того как аплодисменты стихли, глава католической церкви отметил, что в начале выступления они "не имеют особого значения". Затем он попросил журналистов не уснуть и поаплодировать уже в конце встречи.

Стоит отметить, что 11 мая Лев XIV выступил с первой публичной речью в Ватикане и призвал положить конец всем войнам. Текущую ситуацию в мире он назвал "третьей мировой войной, которая ведется по частям". Папа Римский приветствовал достижение хрупкого перемирия между Индией и Пакистаном, призвал к освобождению всех заложников радикальным движением ХАМАС, а также отметил, что "носит в сердце страдания любимого народа Украины".

При этом, в интервью южноамериканским СМИ он говорил, что война России против Украины это проблема, которая затрагивает весь мир, а стремления Кремля он назвал обычным империализмом. Также он косвенно раскритиковал тех политиков, которые не признают российские военные преступления в Украине.