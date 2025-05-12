Папа Лев XIV приедет в Украину? Зеленский впервые поговорил с новым понтификом

Поднимал тему и переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский впервые пообщался с новоизбранным Папой Римским Львом XIV . Во время разговора он пригласил его совершить апостольский визит в Украину.

Об этом президент сообщил на своей странице в Telegram. По его словам, во время разговора он с Папой договорились поддерживать связь и спланировать личную встречу в ближайшее время.

"Говорил с Папой Римским Львом XIV . Это был наш первый разговор, но уже очень теплый и действительно предметный. Пригласил Его Святейшество совершить апостольский визит в Украину. Такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей", — написал Зеленский.

Он добавил, что также проинформировал Папу о договоренности Украины и партнеров о безусловном прекращении огня минимум на 30 дней с 12 мая. Зеленский отметил готовность Украины к дальнейшим переговорам в любом формате, в частности к прямым переговорам. Киев ожидает ответных шагов со стороны России.

Напомним, новый Папа Римский очень жестко высказывался о войне в Украине. Он открыто обвинял Россию в агрессии и совершении преступлений против человечности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, изменит ли новый Папа курс Католической Церкви.