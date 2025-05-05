Поскольку ни одному из кандидатов не удалось набрать 50% голосов, 18 мая состоится второй тур выборов президента Румынии

В Румынии на повторных выборах президента уже подсчитали 99,9% бюллетеней. По итогам голосования, во второй тур выходят антиукраинский и ультраправый кандидат Джордже Симион (тот самый, что обещал пост премьера прокремлевскому фашисту Джорджеску) от Альянса за единство румын и бывший мэр Бухареста Никушор Дан, немного обошедший в итоге провластного кандидата Крина Антоне (PSD-PNL-UDMR).

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия Румынии. Симион получил 40,88% голосов, Дан – 20,99% голосов, а Антонеску – 20,12%. Таким образом, Симион набрал столько же, сколько два последующих кандидата, преимущественно за счет жителей села и зарубежной диаспоры. Общая таблица с результатами голосования выглядит следующим образом:

Джордже Симион — 40,88%;

Никушор Дан — 20,99%;

Крин Антонеску — 20,12%;

Виктор Понта — 13,08%;

Елена Ласкони — 2,68%;

Поскольку ни одному из кандидатов не удалось набрать 50% голосов, 18 мая состоится второй тур выборов президента Румынии. На нем Симиону придется столкнуться с Даном, который имеет неплохую репутацию среди румын, в частности, как успешный борец с коррупцией. Крин Антонеску, на которого возлагала большие надежды правящая партия, уже признал поражение, но пока не предоставил рекомендации сторонникам, за кого отдавать голоса.

Джордже Симион, фаворит первого тура выборов, конечно, не дотягивает по скандальности до персоны Келина Джорджеску, но хорошего в его особе очень мало. В свое время он выступал за восстановление границ Румынии, существовавших до Второй мировой войны и включавших территории, находящиеся сейчас на территории Болгарии, Молдовы и Украины, из-за чего был объявлен персоной нон грата в последних двух странах. Он также выступает против предоставления Украине военной помощи в любой форме и за присоединение к Румынии Молдовы. В целом Симион постоянно подчеркивает, что "следует за Трампом", и даже ведет предвыборную кампанию под лозунгом "Румыния прежде всего" — что является прямой отсылкой на американского президента.

Напомним, что это не первая попытка румын избрать президента. Прошлая была в ноябре 2024 года и закончилась тем, что победу в первом туре одержал Келин Джорджеску — ультраправый, пророссийский и антизападный кандидат. За несколько дней до выборов его поддержка не превышала 5%, но неожиданно он набрал 23%, значительно опередив конкурентов.

Как оказалось, его поддерживали россияне через китайскую соцсеть TikTok, вложив десятки миллионов долларов в его раскрутку. При этом сам Джорджеску, известный поклонник фашистов, заявлял, что его кампанию якобы никто не финансирует. Из-за его "победы" 6 декабря 2024 года Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов. По этому поводу вице-президент США Джей Ди Вэнс устроил истерику во время Мюнхенской конференции безопасности.

Впрочем, Румыния не обратила на это внимания. 26 февраля 2025 года Джорджеску задержали правоохранительные органы. Ему предъявлены обвинения в причастности к организации с фашистским характером и в пропаганде публичных лиц, виновных в преступлениях геноцида или военных преступлениях, в фальсификации заявлений об источниках финансирования избирательной кампании и других преступлениях, связанных с выборами. По адресам, связанным с "политиком" и его окружением, провели обыски, во время которых обнаружили огромные суммы в долларах наличными, документы касательно его связей с Россией и много штурмового вооружения.

Почти сразу же после этого румынская государственная безопасность разгромила тайную организацию, готовившую государственный переворот в интересах Кремля. Как выяснилось, Джорджеску был тесно связан с этой группой. Учитывая все это, "политика", ставшего фигурантом ряда уголовных дел, отстранили от участия в выборах.