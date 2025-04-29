Пьяный украинец в Польше сел за руль и влетел в кювет: пассажиры чудом не пострадали

Полицейские выяснили, что водитель был нетрезвым

В Польше, на объездной дороге Гродзиска-Мазовецкого, 29 апреля правоохранители района полиция обнаружила опрокинутый легковой автомобиль. Выяснилось, что вероятным нарушителем дорожного движения оказался украинец — его уже задержали, а перед этим молодой человек прошел медицинское обследование.

Как сообщил "Miejski Reporter", это произошло около 06:20, но экстренные службы вызвали лишь в 07:00. По предварительным данным, водитель автомобиля "Mercedes" съехал с дороги, после чего машина опрокинулась и остановилась в придорожном кювете.

На месте инцидента правоохранители обнаружили четырех человек, находившихся в салоне транспортного средства. Как выяснилось, за рулем находился 19-летний гражданин Украины. Его алкотест показал наличие около 1,5 промилле алкоголя в организме. К тому же, у водителя вообще нет удостоверения на право управления автомобилем.

Нарушителя задержали и направили в больницу для медицинского обследования.

Другие пассажиры – также украинцы – не пострадали. Событие официально классифицировано как ДТП. На месте аварии работали полицейские и бригада скорой помощи. Во время ликвидации последствий ДТП движение по объездной дороге регулировалось дежурными.

Демонстрируем город Гродзиск-Мазовецкий на карте:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Польше 29 апреля рейсовый автобус с пассажирами, среди которых были и граждане Украины, столкнулся с ограждением и опрокинулся на сторону.