Пьяный украинец в Польше сел за руль и влетел в кювет: пассажиры чудом не пострадали
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Полицейские выяснили, что водитель был нетрезвым
В Польше, на объездной дороге Гродзиска-Мазовецкого, 29 апреля правоохранители района полиция обнаружила опрокинутый легковой автомобиль. Выяснилось, что вероятным нарушителем дорожного движения оказался украинец — его уже задержали, а перед этим молодой человек прошел медицинское обследование.
Как сообщил "Miejski Reporter", это произошло около 06:20, но экстренные службы вызвали лишь в 07:00. По предварительным данным, водитель автомобиля "Mercedes" съехал с дороги, после чего машина опрокинулась и остановилась в придорожном кювете.
На месте инцидента правоохранители обнаружили четырех человек, находившихся в салоне транспортного средства. Как выяснилось, за рулем находился 19-летний гражданин Украины. Его алкотест показал наличие около 1,5 промилле алкоголя в организме. К тому же, у водителя вообще нет удостоверения на право управления автомобилем.
Нарушителя задержали и направили в больницу для медицинского обследования.
Другие пассажиры – также украинцы – не пострадали. Событие официально классифицировано как ДТП. На месте аварии работали полицейские и бригада скорой помощи. Во время ликвидации последствий ДТП движение по объездной дороге регулировалось дежурными.
Демонстрируем город Гродзиск-Мазовецкий на карте:
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Польше 29 апреля рейсовый автобус с пассажирами, среди которых были и граждане Украины, столкнулся с ограждением и опрокинулся на сторону.