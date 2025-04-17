Украинец заранее отметил Пасху и его депортировала на родину польская полиция: что он натворил

Правонарушителю запретили въезд в Шенгенскую зону на 10 лет

Полиция польского Стшельце задержала гражданина Украины, который находился за рулем автомобиля Skoda в состоянии алкогольного опьянения. Это было не первое подобное нарушение закона. Мужчине было вынесено постановление суда, запрещающее ему управлять автомобилем.

Кроме того, 37-летний мужчина был объявлен в розыск для вынесения ему приговора о тюремном заключении. Об этом сообщает полиция Польши.

Несколько дней назад сотрудники дорожной полиции остановили водителя автомобиля Skoda для проверки на одной из улиц Стшельце. За рулем автомобиля находился 37-летний гражданин Украины. Правоохранители сразу почувствовали запах алкоголя. Тест на алкоголь показал более одной промилле алкоголя.

Отмечается, что проблемы правонарушителя не закончились с прохождением теста на трезвость, поскольку полиция установила, что он имеет судебный запрет на управление транспортными средствами. В 2023 году мужчину уже ловили за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, гражданина Украины разыскивали для отбывания 30-дневного тюремного заключения.

Польские полицейские передали мужчину сотрудникам пограничной службы, которые депортировали его в Украину. Теперь ему запрещен въезд в Шенгенскую зону в течение 10 лет.

Ранее гражданина Украины депортировали из Словакии. Его подозревали в участии в подготовке государственного переворота.