Украинец в Польше жестоко побил медсестру: за что он так с ней

Его отпустили домой

Мужчина напал на медсестру в Польше. Событие произошло в Прушкове недалеко от Варшавы. 26-летний пациент пытался отключиться от медицинского оборудования.

Он был пациентом в больнице. Инцидент произошел около 6 утра 1 мая, сообщает Miejskireporter.

Пациент, который демонстрировал агрессивное поведение с самого начала пребывания в заведении, пытался отключиться от медицинского оборудования.

"Мужчина признался в этом поступке. Ему предъявили обвинения. Мы установили его личность, знаем его историю", — сообщил Яцек Висневский из Главной комендатуры полиции.

Полиция получила сообщение от потерпевшей и допросила врача, свидетеля инцидента. 26-летний мужчина признал себя виновным. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Его отпустили домой.

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