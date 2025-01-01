Обожал играть в шахматы и учил читать своих детей: 5 интересных фактов о Степане Бандере

С детства Степан имел слабое здоровье

1 января 2025 года исполнилось 116 лет со дня рождения идеолога и теоретика украинского националистического движения XX века Степана Бандеры. Кроме этого, он был обычным человеком – мужем и любящим отцом.

"Телеграф" собрал интересные факты о политическом деятеле, который уже десятки лет вызывает как увлечение, так и споры.

1. Бандеру приняли в "Пласт" только с третьей попытки

Несмотря на увлечение спортом Степан Бандера с детства болел ревматизмом суставов, поэтому не мог нормально ходить. По этой причине ему долго отказывали во вступлении в скаутскую организацию "Пласт". Помогла его упорство – Бандеру согласились принять только с третьей попытки.

Именно из-за ревматизма, который оставался с Бандерой на протяжении всей жизни, на некоторых фотографиях мужчину можно увидеть с палочкой.

Степан Бандера в "Пласте", 1923 год

2. Бандера трижды влюблялся

Погружаясь в жизнь руководителя украинского национализма, нельзя не вспомнить поговорку: "Бог любит троицу". Он не только вступил в "Пласт" с третьей попытки. Женой Бандеры стала женщина, которая была его третьей любовью.

В 18 лет, сразу после окончания гимназии, юноша влюбился в девушку из соседнего села в Прикарпатье Юлию Якимович. Однако она не ответила ему взаимностью.

В начале 1930-х годов Степан обратил внимание на националистку, руководительницу женской сети ОУН Анну Чемеринскую, но она предпочла статного и высокого Ярослава Барановского по прозвищу "Макар", выше Бандеры по статусу.

Наконец, в 30 лет в Кракове Бандера познакомился с 22-летней активисткой ОУН Ярославой Опаровской, на которой он женился через месяц.

Жена Степана Бандеры Ярослава

3. Дочь Бандеры до 13 лет не знала, что ее отец – известный человек

В 1941-м у супругов родилась дочь Наталья, а уже после войны – сын Андрей и еще одна дочь Леся. Как тут снова не вспомнить важную роль тройки в жизни Бандеры.

Дочь Бандеры Наталья до 13 лет не подозревала, насколько важен и известен ее отец. Как известно, несмотря на занятость, любящий папа уделял время для занятий украинским языком с детьми. Благодаря этому дети в 4-5-летнем возрасте уже умели читать и писать на украинском. С Наталкой он занимался историей, географией и литературой.

Именно для того, чтобы дать ей качественное образование, семья Бандеры окончательно переехала в немецкий город Мюнхен (Бавария) в 1954 году. От Наталки пытались скрыть важность персоны ее отца, чтобы не подвергать девочку опасности.

"В тринадцать лет я начала читать украинские газеты и читала многое о Степане Бандере. С течением времени, на основании разных наблюдений, постоянной смены фамилии, как и из-за факта, что вокруг моего отца всегда было много людей, у меня возникли определенные догадки. Когда один знакомый проговорился, то я уже была уверена, что Бандера — это мой отец", — рассказывала Наталья о воспоминаниях того времени.

Наталья Бандера скончалась в возрасте 44 лет в Мюнхене.

Степан Бандера с женой и детьми

4. Бандера обожал шахматы

Бандера увлекался разными видами спорта, в частности лыжами. Кроме активных, находил время для интеллектуальных, прежде всего – шахмат.

"Очень любил в шахматы играть и все давал нам выигрывать. Мы очень радовались тому, что думали, что такие мудрые, а то он специально", — рассказывала знакомая Бандеры из Прикарпатья Анастасия Буркало.

По ее словам, он призфвал девушек вышивать полотенца, а ребят — не пить водку. Также в канун Рождества Бандера предложил сделать афишу "Празднуем без алкоголя", и никто не пил на праздники. Сейчас в городе Калуш на Прикарпатье до сих пор ежегодно проходит Всеукраинский турнир по шахматам памяти Степана Бандеры.

Кроме того, существует легенда, что в Мюнхене Бандера жил по паспорту Степана Попеля — выдающегося гроссмейстера Галиции в межвоенный период, однако это может быть и обычным совпадением.

5. Бандера любил искусство и был разносторонней натурой

Степан Бандера занимался культурно-образовательной деятельностью в родном селе. Он вел театральный любительский кружок и хор, пел и играл на гитаре и мандолине. Примечательно, что в период ухаживаний за Анной Чемеринской он читал ей стихи Шекспира.

Бандера также работал в читальне "Просвіти", с обществом ездил каждое воскресенье и на праздники в поездки по окрестным селам Львовщины с докладами и на помощь в организации других мероприятий.

Кроме того, некоторое время работал в бюро общества "Сельский хозяин", которое развивало агрокультуру на Западных украинских землях. Также основал общество "Луг" и принадлежал к основателям кооперативов.

Напомним, в прифронтовом Славянске Донецкой области появились плакаты со Степаном Бандерой — руководителем Организации украинских националистов, ставшим символом борьбы за независимость Украины. Таким образом, Донбасс поздравляет основателя ОУН с днем ​​рождения, который отмечается 1 января.