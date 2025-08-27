Вышел из КГБшных "штанишек". Почему Путин выталкивает Трампа из Европы в Азию

Кремлевский режим пытается заключить соглашение в стиле 1970-х годов

Желание Кремля посредством войны в Украине добиться пересмотра результатов "холодной" войны опасно, потому что Россия пытается снова взять под контроль страны Восточной Европы, давно уже ставшие членами НАТО, и вытеснить США с континента.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олег Дунда. Он объяснил, как Кремль хочет реализовать это на практике.

Он напомнил ультиматум Москвы от декабря 2021 года, накануне полномасштабного вторжения, где не было ни слова об Украине.

— Там есть требования, чтобы НАТО покинуло Восточную Европу и вернулось к своей структуре до периода завершения "холодной" войны. Бог с ней, с той Восточной Германией, а вот Польша, страны Балтии, Румыния и практически вся Восточная Европа должна де-факто выйти из состава НАТО и получить "зонтик" Москвы. И пример этого мы можем видеть по истории с Венгрией. Этого хочет Кремль: когда глава восточноевропейской страны, полностью зависимый от Москвы, получил "ярлык на княжение", — говорит нардеп.

По его словам, вся "камарилья", возглавляющая кремлевский режим, вышла из КГБшных "штанишек" 1970-1980-х годов, когда было очень много переговоров по контролю за вооружением.

— Фактически, были торги между крупными государствами: США и СССР. И сейчас московский режим пытается реализовать похожее: заключить соглашение, в первую очередь, со США, о контроле за вооружением в Европе. Условно говоря, военные базы в Европе должны располагаться в таких-то местах, ограничения по вооружению — его количеству и видам, по количеству солдат, и от Москвы есть инспекторы, которые с какой-то периодичностью проверяют соблюдение этого соглашения, — объясняет глава комитета.

По его мнению, если такое соглашение будет заключено, Москва будет полностью контролировать Восточную Европу, а Украина потеряет любую поддержку, потому что РФ контролирует поставки вооружения.

— Это так, как они (русские. — Ред.) видят. Другой вопрос, каким образом Россия будет это реализовывать? И для Москвы Украина только инструмент для достижения этой цели. Им очень тяжело это сделать, потому что Украина не падает. В ближайшее время Москва может прибегнуть к соответствующим операциям в Балтийском регионе. Чтобы заставить Европу достичь своей цели. Россияне считают, что они уже выбили США из этой истории (в ближайшие месяцы США будут занимать посредническую позицию). И теперь их задача решить вторую часть проблемы: выбить Европу, принудить ее к миру, — подчеркнул "слуга".

По его словам, когда российский диктатор Владимир Путин вел переговоры на Аляске, он озвучил два любопытных тезиса.

— Первое, что они якобы с Трампом обо всем договорились, если "гадкая", агрессивная, милитаристская Европа не разрушит их договоренность. То есть, во всем виновата Европа. И второе, что он видит завершение войны посредством заключения новой системы безопасности в Европе. Вот как раз на это соглашение он и намекал. Олег Дунда

По мнению нардепа, Путин "продает" Трампу идею, что интересы США сосредоточены в Тихом океане и Азии, поэтому из-за нехватки ресурсов Штатам следует выйти из Европы, а Россия возьмет на себя ее систему безопасности.

— То есть, мы живем во времена, как это было в конце 1980-х годов, когда вся система головокружительно менялась. И непонятно, на чем мы остановимся вообще, подытожил Олег Дунда.

