Нема ні грошей, ні танків, ні літаків. Чи захистить Європу "паперова" армія Польщі

Франція має багато танків і артилерії, тому не боїться Росії, але є нюанс

Одна з проблем країн Європи полягає в тому, що вони мають високотехнологічні збройні сили, але не здатні себе самостійно захистити. Провідні держави континенту покладаються на Польщу, яка має зупинити росіян. Однак у цьому питанні є одна складність.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда. Він пояснив, чому Польща не стане бар’єром на шляху Росії на Захід.

— Коли розмовляєш із французькими або британськими генералами, то постає питання: а якщо Москва піде на країни Балтії або на Східну Європу, що ви плануєте робити? Одна з відповідей, яку дуже часто дають їхні генерали: "Ми розраховуємо на Польщу". Польща дійсно дуже витрачається на збройні сили. Тільки є одна проблема: у Польщі "паперова" армія, — каже нардеп.

За його словами, поляки витрачають 5% ВВП на купівлю танків, артилерії, гелікоптерів і літаків у Південної Кореї та США за контрактами часів прем’єра Матеуша Моравецького (2017-2023).

— І це постачання буде відбуватися до 2035 року. Тобто вони фінансують ці контракти, але озброєння нема по факту. На папері є, (бо профінансоване), а на землі — в казармах, на полігонах, — його нема. І в повному обсязі воно буде лише в 2035 році. Та чи буде воно відповідати взагалі запиту воєнного часу? Ніхто не знає. Скоріш за все, не буде, — припустив "слуга".

Він нагадав, що до підписання цих контрактів Польща добре фінансувала тероборону, а потім гроші пішли на контракти Моравецького. Тож де-факто польської армії не існує, але Британія та Франція покладають на неї надії.

— Їхній погляд на ситуацію такий: Україна і Росія виснажені внаслідок війни. У них нема достатніх ресурсів (танків, важкої артилерії, літаків), тому це озброєння ми і росіяни намагаємося замінити дронами. Вони (європейці. — Ред.) не усвідомлюють, що на сучасному полі бою танк — вразливий. Він не має права на існування в сучасному вигляді, — каже голова комітету.

За його словами, Франція має багато танків і артилерії, тому не боїться Росії. Однак спосіб ведення сучасної війни змінився, тому потрібно змінити погляди вищого генералітету, що дуже важко. Генерали будують ментальну "стіну", пробитися через яку дуже важко.

— Я французам кажу, що у мене таке враження, що ви повернулися у 1940 рік і існує дискусія між керівником Збройних Сил Франції генералом Морісом Гамеленом і бригадним генералом де Голлем. І де Голль каже: "Давайте вкладатися в танки, бо інакше ми програємо війну", а Гамелен відповідає "Ні, ми виграли Першу світову, знаємо, як воювати, тому, пане генерал де Голль, пішли б ви десь в інше місце". В результаті Франція за кілька тижнів програла бліцкриг, який німці реалізували танковими бригадами. І я кажу французам, що ви зараз себе поводите, як Гамелен в 1940 році. І результати будуть ті самі, — підсумував Олег Дунда.

