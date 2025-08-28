Рус

Нема ні грошей, ні танків, ні літаків. Чи захистить Європу "паперова" армія Польщі

Ігор Тимофєєв
Польська армія виглядає гарно, але тільки на парадах
Польська армія виглядає гарно, але тільки на парадах. Фото Getty Images

Франція має багато танків і артилерії, тому не боїться Росії, але є нюанс

Одна з проблем країн Європи полягає в тому, що вони мають високотехнологічні збройні сили, але не здатні себе самостійно захистити. Провідні держави континенту покладаються на Польщу, яка має зупинити росіян. Однак у цьому питанні є одна складність.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда. Він пояснив, чому Польща не стане бар’єром на шляху Росії на Захід.

— Коли розмовляєш із французькими або британськими генералами, то постає питання: а якщо Москва піде на країни Балтії або на Східну Європу, що ви плануєте робити? Одна з відповідей, яку дуже часто дають їхні генерали: "Ми розраховуємо на Польщу". Польща дійсно дуже витрачається на збройні сили. Тільки є одна проблема: у Польщі "паперова" армія, — каже нардеп.

За його словами, поляки витрачають 5% ВВП на купівлю танків, артилерії, гелікоптерів і літаків у Південної Кореї та США за контрактами часів прем’єра Матеуша Моравецького (2017-2023).

— І це постачання буде відбуватися до 2035 року. Тобто вони фінансують ці контракти, але озброєння нема по факту. На папері є, (бо профінансоване), а на землі — в казармах, на полігонах, — його нема. І в повному обсязі воно буде лише в 2035 році. Та чи буде воно відповідати взагалі запиту воєнного часу? Ніхто не знає. Скоріш за все, не буде, — припустив "слуга".

Він нагадав, що до підписання цих контрактів Польща добре фінансувала тероборону, а потім гроші пішли на контракти Моравецького. Тож де-факто польської армії не існує, але Британія та Франція покладають на неї надії.

— Їхній погляд на ситуацію такий: Україна і Росія виснажені внаслідок війни. У них нема достатніх ресурсів (танків, важкої артилерії, літаків), тому це озброєння ми і росіяни намагаємося замінити дронами. Вони (європейці. — Ред.) не усвідомлюють, що на сучасному полі бою танк — вразливий. Він не має права на існування в сучасному вигляді, — каже голова комітету.

За його словами, Франція має багато танків і артилерії, тому не боїться Росії. Однак спосіб ведення сучасної війни змінився, тому потрібно змінити погляди вищого генералітету, що дуже важко. Генерали будують ментальну "стіну", пробитися через яку дуже важко.

— Я французам кажу, що у мене таке враження, що ви повернулися у 1940 рік і існує дискусія між керівником Збройних Сил Франції генералом Морісом Гамеленом і бригадним генералом де Голлем. І де Голль каже: "Давайте вкладатися в танки, бо інакше ми програємо війну", а Гамелен відповідає "Ні, ми виграли Першу світову, знаємо, як воювати, тому, пане генерал де Голль, пішли б ви десь в інше місце". В результаті Франція за кілька тижнів програла бліцкриг, який німці реалізували танковими бригадами. І я кажу французам, що ви зараз себе поводите, як Гамелен в 1940 році. І результати будуть ті самі, — підсумував Олег Дунда.

