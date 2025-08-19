Сколько территорий получит Украина: Трамп сделал ряд важных заявлений

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал ряд заявлений, касающихся Украины. В том числе, что сказал, что наша страна получит "много территорий".

Вероятно, он имел в виду результаты переговоров с Россией о так называемом "обмене территориями". Кроме того, американский лидер заявил о невозможности возвращения Крыма Украине, так и вступления Киева в НАТО.

Как считает Трамп, на переговорах украинский президент Владимир Зеленский должен "продемонстрировать гибкость".

Важные заявления Трампа:

Трамп заявил, что пока он остается в должности, американских войск в Украине не будет.

Франция, Германия и Великобритания хотят разместить свои войска в Украине как часть гарантий безопасности.

"Украина получит много земли".

Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по завершению войны.

"Решения на переговорах будут принимать Путин и Зеленский, США далеки от конфликта".

"Возможно, Путин и Зеленский ладят получше между собой, чем я думал", — сказал Трамп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что все территориальные вопросы, касающиеся прекращения войны между Украиной и Россией, будут обсуждаться исключительно в ходе трехсторонней встречи между президентом Украины, российским правителем Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Такое заявление делал украинский глава государства по итогам встречи с Трампом 18 августа.

Кроме встречи с президентом США, прошел разговор с европейскими лидерами, сопровождающими украинского президента. Во время публичной части встречи Зеленский и Трамп сделали ряд заявлений.