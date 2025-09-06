Дым из порта виден за километры. В Одесской области бушует масштабный пожар (видео)
Местных призывают закрыть окна и не паниковать
В Одесской области в Черноморске в субботу, 6 сентября, произошел масштабный пожар. Предварительно огонь зафиксирован в порту.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Одесской области, передает "Думская", горит транспортная лента. Спасатели уже приступили к ликвидации возгорания.
В сети показали впечатляющее видео пожара и на них действительно видно, что загорелась именно транспортная лента. Огонь довольно быстро охватил ее. Над местом пожара поднялся густой большой столб черного дыма, который виден из разных уголков Черноморска.
По словам мэра города Василия Гуляева, спасатели ликвидируют пожар в ближайшее время. Он призвал местных не паниковать, а также закрыть окна. У места возгорания уже воняет запахом гари и резины.
Заметим, что информация о пострадавших не поступала. Также неизвестна и причина возгорания, однако масштабы пожара значительны.
Напомним, что 5 сентября в Днепре произошел масштабный пожар. Ведь огонь охватит территорию бывшего комбайнового завода. Пожар не могли ликвидировать более половины дня. Однако завод не работал с 2011 года, но на территории несколько помещений сдавалось в аренду.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве в субботу, 6 сентября, фиксировали масштабный пожар. Горела кондитерская фабрика Roshen на Демеевке.