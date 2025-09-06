Дым из порта виден за километры. В Одесской области бушует масштабный пожар (видео)

Местных призывают закрыть окна и не паниковать

В Одесской области в Черноморске в субботу, 6 сентября, произошел масштабный пожар. Предварительно огонь зафиксирован в порту.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Одесской области, передает "Думская", горит транспортная лента. Спасатели уже приступили к ликвидации возгорания.

В сети показали впечатляющее видео пожара и на них действительно видно, что загорелась именно транспортная лента. Огонь довольно быстро охватил ее. Над местом пожара поднялся густой большой столб черного дыма, который виден из разных уголков Черноморска.

Пожар в Черноморске горит порт. Скрин с видео

По словам мэра города Василия Гуляева, спасатели ликвидируют пожар в ближайшее время. Он призвал местных не паниковать, а также закрыть окна. У места возгорания уже воняет запахом гари и резины.

Заметим, что информация о пострадавших не поступала. Также неизвестна и причина возгорания, однако масштабы пожара значительны.

Напомним, что 5 сентября в Днепре произошел масштабный пожар. Ведь огонь охватит территорию бывшего комбайнового завода. Пожар не могли ликвидировать более половины дня. Однако завод не работал с 2011 года, но на территории несколько помещений сдавалось в аренду.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве в субботу, 6 сентября, фиксировали масштабный пожар. Горела кондитерская фабрика Roshen на Демеевке.