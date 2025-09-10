"Идет польско-польская война": что говорят местные журналисты о вторжении российских дронов

"Телеграф" пообщался с польскими коллегами, чтобы выяснить, почему польское население не было проинформировано об угрозе, и как работают местные медиа в условиях новых вызовов.

Около часа ночи по местному времени на территорию Польши упали российские дроны, однако польские медиа молчали об этом более двух часов. Лишь после трех утра — когда инцидент уже стал фактом — местные СМИ начали осторожно сообщать о "появлении дронов", избегая конкретики. Сначала даже не уточняли, что это были именно российские беспилотники.

Почему польские журналисты так долго медлили с информированием общественности и как они вообще работают в условиях военной угрозы, узнавала корреспондентка "Телеграфа", которая находится в Люблинском воеводстве — именно там, где упали российские дроны. Оказалось, что для польских медиа это совершенно новая реальность, к которой они оказались не готовы, в отличие от украинских коллег, уже привыкших оперативно информировать о подобных инцидентах.

Историческая ночь в Польше: российские дроны впервые нарушили границу, а медиа растерялись на виду у всей Европы

Как рассказал один из польских журналистов, местным СМИ пока трудно найти баланс между необходимостью вовремя информировать общественность и избеганием паники среди населения.

" Для польских СМИ это совершенно новая ситуация, и они растерялись. Это не украинские СМИ, которые уже привыкли к таким событиям. Польские медиа впервые оказались в ситуации, когда, во-первых, появилось большое количество дронов, а во-вторых, их начали сбивать — раньше такого прецедента не было", — сказал журналист украинского происхождения Женя Климакин, который уже много лет живет в Польше и работает редактором издания Nowa Polszczа.

Именно поэтому, по его словам, польские СМИ сначала ждали и не информировали. "Только около трех ночи по местному времени (т.е. в четыре по украинскому) начали появляться первые сообщения. Сначала это были очень неконкретные данные, а уже позже — более точные заявления. То есть сначала общество находилось в своеобразном информационном вакууме: люди еще спали, аэропорты уже закрывали, и никто не понимал, что происходит".

Торопиться с новостями без подтверждения — опасно, уверены польские журналисты. Именно этим они и руководствовались этой ночью, уверен коллега.

"Сначала, например, сообщали, что просто появились дроны, не уточняя, что они российские. Все пытались сначала получить официальное подтверждение. Только после этого они сообщили, что это были именно российские дроны", — говорит Женя Климакин.

В Украине во время ракетных и дроновых атак первыми распространяют информацию телеграм-каналы. В Польше же такое не практикуется, однако полякам есть чему поучиться у украинцев, уверен редактор Nowa Polszczа.

"Я глубоко убежден, что польским журналистам следует проводить мастер-классы с участием украинских коллег. Главные редакторы украинских медиа и основатели телеграм-каналов могли бы делиться опытом: что делать в таких ситуациях и как правильно организовать работу".

Слава Богу, что эти дроны летели, но не бросали бомбы на больницы или жилые дома, как это происходит в Украине. Однако мы все понимаем: такая угроза может стать реальной гораздо быстрее, чем думают некоторые эксперты", — говорит Женя Климакин.

Могут ли российские дроны в Польше кардинально изменить поддержку Украины

На вопрос, кому во время таких инцидентов поляки больше доверяют — журналистам или официальным сообщениям — редактор ответил так:

"Здесь нужно посмотреть рейтинги доверия к СМИ и государственным структурам, чтобы сказать точно. В целом же Польша очень поделена. Часто говорят, что в стране идет "польско-польская война". Есть люди, которые слушают политиков Гражданской платформы, а есть те, для кого важна партия "Право и справедливость". Соответственно, существуют консервативные и либеральные СМИ, и именно политические предпочтения и мировоззрение больше влияют на то, кому люди доверяют, чем сама ситуация".

Вторжение российских дронов в Польшу произошло впервые, и, без сомнения, стало новостью дня для поляков и всего ЕС. Впрочем, многие опасались слабой реакции Европы и мира на столь беспрецедентный шаг. Россияне уже в своих пабликах смеются, что поляки вроде бы не способны ничего сделать. Однако польский журналист уверен, что проникновение российских дронов на территорию Польши изменит отношение поляков к войне в Украине.

"Я очень надеюсь, что этот инцидент станет полезным для Польши: он поможет оторваться от внутренних споров, дискуссий по поводу украинских беженцев и политических разборок. Люди снова сосредоточятся на главном: наличии реального врага, агрессии и опасности".

Сегодняшняя ночь показала, что это может произойти не через год или пять, как говорят некоторые эксперты, а буквально через несколько минут. Это уже не абстрактная история: подобные вещи происходят на территории Украины, и теперь должны осознавать, что они могут стать ближе", — говорит журналист Женя Климакин.

Российская пропаганда бодрствует: как Путин провоцирует Запад

Как сообщил Климакин, уже есть первые результаты исследования происходящего в наших соцсетях после атак российских дронов. Коллеги из Res Futura Data House сообщили, что 38% комментариев в польском сегменте интернета распространяют откровенные фейки о том, что якобы Украина виновата, что она специально провоцирует поляков, чтобы втянуть Польшу в свою войну.

Россияне очень искусно используют политические споры, недоверие к государственным институтам, неоднозначное отношение части нашего общества к Украине. Это как подливать масла в горящий огонь. Они хотят разжечь антиукраинские настроения, подтолкнуть нас к тому, чтобы мы отказались помогать Украине, и наконец расколоть наше общество изнутри.

Кто виноват, по мнению опрошенных поляков:

38% — Украина;

34% — РФ;

15% — Польша;

8% — медиа;

5% — НАТО.

Кто виноват в падении русских дронов в Польше, анализ издания Res Futura

Марцин Терлик, редактор и журналист Onet рассказал "Телеграфу", что сейчас польские медиа только учатся действовать в новой реальности.

"Ситуации, подобные сегодняшней интервенции дронов, — это первые подобные случаи, поэтому у нас еще нет много процедур и опыта как у журналистов. Во-вторых, если посмотреть на польские СМИ и нашу редакцию, мы более консервативны в этом балансе. Мы довольно осторожны в подаче таких новостей — крупных, связанных с войной и военными событиями. Мы стараемся быть быстрыми, но в таких случаях осторожность важнее.

Сегодня, например, польские медиа ждали официальную подтвержденную информацию от польского руководства и армии. Они не сразу информировали о слухах, которые появлялись в Твиттере или в других источниках", — говорит журналист.

По его словам, публиковать новости без официального подтверждения опасно, особенно, если речь идет о ситуациях войны.

"Если бы дроны атаковали бы Польшу, публикация непроверенной информации могла бы повлечь панику или дезинформацию. К счастью, сегодня они не бомбили и не таргетировали объекты в Польше — это была лишь интервенция в воздушное пространство. Но даже такая ситуация может быть очень опасной, если информация распространяется без проверки", — сказал Марцин.

Кстати, по данным "Телеграфа", один из польских коллег уже работает на месте происшествия. Такой подход позволяет журналистам первым получить эксклюзивные снимки места падения дрона, собрать показания очевидцев и подготовить детальный репортаж с места происшествия. Это особенно важно в условиях ограниченной официальной информации. В четверг, 11 сентября, журналисты также планируют выпустить разные программы и опрашивать экспертов относительно возможных угроз.

О необходимости появления таких быстрых платформ для обмена первой информацией, как телеграмм-каналы в Украине, ситуация неоднозначна.

"Я не уверен, что телеграмм будет лучшим решением для Польши, потому что он не так популярен. Возможно это будет Snapchat или другая платформа, которую люди активно используют. Государство должно поддерживать каналы быстрой и надежной коммуникации. Мы, как журналисты, требуем доступа к таким оперативным и публичным источникам информации. В Польше уже есть система текстовых сообщений от государства, но она работает не всегда эффективно", — сказал Марцин Терлик.

Журналист считает, что часть поляков доверяют информации от официальных источников, часть – журналистам. "В случаях, связанных с защитой и военной информацией, в целом люди больше уважают официальное руководство. Но прошлые инциденты показали, что некоторые сообщения о российских ракетах не подтверждались, и люди начинают сомневаться", — говорит журналист.

По его мнению, сейчас сложно сказать, изменит ли проникновение российских дронов на польскую территорию общественное мнение о войне в Украине.

"Мне кажется, это может усилить интерес поляков к происходящему в Украине. В начале войны интерес был очень высок, но со временем внимание уменьшилось. События вроде сегодняшних могут восстановить фокус на России, войне и ситуации в Украине, показав, что опасность может стать ближе к Польше", — подытожил журналист.

Удар по Польше не случаен: что говорят исследователи OSINT

Исследователи OSINT (разведка на основе открытых источников) установили, что Россия отправила в Польшу дроны целенаправленно, по определенным маршрутам. Эти беспилотники не заблудились из-за якобы действия РЭБ, как пытались представить в министерстве обороны Беларуси.

До этого россияне отрабатывали операции дронами-обманками, где пытались определить действия ПВО и цепочка принятия решений в подобной ситуации. Очевидно, они пытались прощупать, какой будет реакция, чтобы приучать Польшу постепенно к такой реальности. Логистика страны и ее экономика также пострадают, ведь это будет блокировать авиасообщение. Акции польских компаний после появления новостей о нарушении воздушного пространства уже отреагировали.

Еще один факт того, что россияне целенаправленно ударили по Польше – то, что на дроны устанавливали SIM-карты польских и литовских компаний. В ближайшие дни такие инциденты только усилятся, уверены OSINT-аналитики.

