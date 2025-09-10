НАТО применяет одну из своих статей из-за удара России по Польше: что это значит

Российские дроны в Польше заставили Альянс идти на экстренный шаг

После нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками в ночь с 9 на 10 сентября глава польского правительства Дональд Туск объявил об активации статьи 4 договора НАТО.

"Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что страна обращается к союзникам по НАТО для консультаций в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора после вторжения российских дронов ночью 10 сентября", — цитирует заявление польского правительства The Guardian.

Четвертая статья альянса позволяет странам-участницам инициировать обсуждение угрожающих ситуаций с партнерами. Этим она и отличается от пятой статьи, относящейся к военному ответу. В статье 5 говорится о принципе коллективной обороны, который означает, что нападение на одного члена считается нападением на всех. Статья 4 предназначена для консультаций между союзниками, а статья 5 запускает механизм вооруженной защиты.

За всю историю Североатлантического альянса с 1949 года статью 4 применяли семь раз. В последний раз это было сделано по запросу Польши и группы союзников в 2022 году после начала вторжения России в Украину.

Руководство НАТО пока не рассматривает пролет дронов России как целенаправленную атаку на Польшу, однако готово к диалогу с Варшавой относительно ситуации. Дональд Туск считает, что сейчас нет причин объявлять состояние войны.

Но нет сомнений, что эта провокация несравненно опаснее с точки зрения Польши, чем предыдущие, сказал Дональд Туск.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у нас есть уникальная возможность научить Польшу сбивать шахеды и защитить Европу. Так считает Игорь Луценко.