"Это моя первая мировая война, я волнуюсь": украинцы взорвали соцсети мемами после атаки на Польшу

Дроны-камикадзе "Шахеды" в Польше спровоцировали настоящий шквал реакций в соцсетях. Украинцы с юмором отреагировали на новость о том, что российские беспилотники при атаке на Украину были направлены в сторону соседней страны.

Тема, которая вызывает серьезную обеспокоенность, в украинском медиапространстве превратилась в волну мемов о "возможном начале Третьей мировой". "Телеграф" отобрал самые яркие из них.

Сеть заполонили иронические видео и шутки, в которых пользователи обыгрывают идею "своей первой мировой войны".

"В связи с недавними событиями. Это моя первая мировая война, поддержите, пожалуйста, немного волнуюсь", — говорится в ряде подписей к видео.

Еще одно видео передает сомнения и опасения украинцев, в том числе выехавших в Польшу во время войны. "А что по новостям повсюду? Куда бежать?" — спрашивает одна блогер.

А таким мемом утром 10 сентября украинцев "разбудили":

Мемы о "Третьей мировой" не утихают

В сети активно распространяют и саркастические комментарии. Один пользователь даже напомнил исторический контекст:

"Вторая Мировая война тоже с Польши началась".

Как видим, украинцы даже в трудные времена находят способ реагировать на угрозы через юмор.

Атака беспилотников в Польше – что известно

Во время массированной ракетно-дроновой атаки на Украину 10 сентября часть российских БПЛА залетела на территорию Польши. В нескольких регионах страны объявляли воздушную тревогу, а силы противовоздушной обороны были приведены в действие. Впоследствии спикер министра внутренних дел Польши Каролина Галецкая сообщила, что на территории страны обнаружили 7 дронов и, вероятно, обломки одной ракеты. В сети также появились фото, зафиксировавшие дроны типа "Гербера" — это аппараты-приманки, которые могут иметь боевую часть, однако значительно меньшую по мощности, чем у "Шахедов".

Инцидент обсуждался на экстренном заседании правительства Польши. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что нет оснований для паники и призвал граждан сохранять спокойствие.

Один из БПЛА или его обломки упал на жилой дом в селе Вырики Люблинщины, повредив крышу и автомобиль, а еще фрагменты были найдены вблизи кладбища в Чешниках Замойского уезда. Пострадавших в результате инцидентов нет. В более опасных районах страны резервисты возникли для выполнения задач Сил территориальной обороны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что залетевшие в Польшу беспилотники стали причиной не только тревоги среди поляков, но и целой волны шуток и мемов в украинском медиапространстве. Пользователи вспомнили и тему уклонистов, и конфликты из-за зернового кризиса с перекрытием дорог, и трудности с поставкой оружия.