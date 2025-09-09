Он обещал вернуться: что стоит за скандалом вокруг выезда Кулебы за границу

Дмитрий Кулеба уже иронизировал, что его выезд заграницу обсуждают каждый год

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг информацию газеты Corriere della Sera, о том что он не собирается возвращаться в Украину после участия в конференции в Южной Корее.

Ранее газета Corriere della Sera сообщила, что экс-чиновник якобы тайно покинул страну и выехал в Польшу ночью после введения ограничений на выезд для бывших дипломатов. В разговоре с журналистами из Кракова он якобы заявил, что "никогда не думал, что ему придется бежать из Украины, как ворy ночью".

"Телеграф" выяснил, в чем заключается суть этого постановления, действительно ли Кулеба незаконно выехал за границу, а также обратился к политологам, чтобы узнать их мнение об этой ситуации.

Кулеба якобы раскритиковал решение властей ограничить выезд заграницу дипломатам, отметив, что оно имеет целью помешать бывшим чиновникам "говорить за границей то, что не соответствует линии правительства". Под действие постановления попали около двадцати человек, и "это не паранойя, а целенаправленная попытка изолировать тех, кто может выразить альтернативную позицию".

Также экс-глава МИД заявил, что запрет на выезд серьезно препятствует его профессиональной деятельности. После завершения каденции он преподает политические науки в Париже и США, участвует в международных конференциях и постоянно путешествует.

Вернется или повторит судьбу 50% украинских дипломатов?

В пресс-службе Дмитрия Кулебы "Телеграфу" опровергли информацию о якобы его побеге за границу. Отмечается, что экс-глава МИД находится в запланированной командировке в Южной Корее, где участвует в международном форуме World Knowledge Forum – 2025.

В Сеуле Кулеба выступит на панельной дискуссии на тему "Перевооружение Европы" и прочитает отдельную лекцию "Уроки войны в Украине". После этого он планирует посетить еще одно мероприятие в Польше, а 20 сентября вернуться в Киев для участия в публичном мероприятии "Кураж".

В сторис в соцсетях Кулеба назвал сообщения о побеге "традицией, которая повторяется раз в год", напомнив о похожих заголовках в прошлом году. Он подтвердил, что приглашение на форум в Корее поступило еще пять месяцев назад. Последний пост на Facebok-странице экс-чиновника датирован 4 сентября и опубликован с геометкой Киева.

Пост Дмитрия Кулебы в Facebook

Правительство действительно приняло 3 сентября постановление об ограничении выезда за границу для лиц с дипломатическим рангом Чрезвычайного и Полномочного Посла, которые прекратили дипломатическую службу.

Однако, как отметили в пресс-службе, Кулеба выехал в командировку до его официального обнародования.

Около половины украинских дипломатов не возвращаются из-за границы после завершения командировки. По данным ZN.UA, с начала 2022 года из посольств и консульств не вернулись от 40 до 60% сотрудников.

Среди причин — низкие зарплаты, проблемы с трудоустройством в Украине, страх мобилизации и желание остаться рядом с семьей за рубежом. Часть дипломатов также не хочет быть "частью системы, которую не уважают".

Исключений для дипломатов не будет? В чем суть постановления

Кабинет министров Украины запретил бывшим послам пересекать государственную границу во время военного положения. Соответствующее постановление №1089 было принято 3 сентября 2025 года.

Согласно документу, ограничения касаются лиц с дипломатическим рангом чрезвычайного и полномочного посла, которые прекратили службу. Они больше не пользуются специальными исключениями и подпадают под общие правила выезда за границу, действующие для большинства граждан во время военного положения.

Действующие послы, которые находятся на службе, по-прежнему имеют право выезжать за пределы страны по рабочим вопросам.

Политический эксперт Евгений Магда считает, что скандал вокруг выезда Дмитрия Кулебы за границу является следствием неудачных управленческих решений и информационной игры со стороны оппонентов Украины. Он раскритиковал логику правительственного постановления, которое ограничивает выезд для бывших дипломатов.

Евгений Магда / Facebook

По мнению Магды, такие специалисты, даже не находясь на государственной службе, могут быть полезными инструментами "мягкой силы" Украины за рубежом. В случае с Кулебой, которого эксперт называет известным специалистом по противодействию дезинформации, ситуация могла быть использована против него в информационных целях.

В русскоязычном пространстве распространяют версию об "указе Зеленского", хотя речь идет о постановлении Кабмина. Это пример того, как недалекоглядное решение украинской власти было оперативно использовано нашими оппонентами в информационной войне Евгений Магда

Также эксперт призвал МИД дать четкие разъяснения, ведь, по его словам, значительное количество украинских дипломатов сейчас находится "в запасе", а не выполняет активную внешнеполитическую функцию.

Кандидат политических наук Игорь Рейтерович заявил, что это постановление является странным и нелогичным — в Украине находится около двадцати бывших дипломатов, которые имеют разветвленную сеть связей на Западе и часто участвуют в конференциях.

Они осуществляют публичную дипломатию и явно это идет на пользу Украине. Мне это показалось на попытку все взять под контроль и остановить какие-то утечки информации в будущем Игорь Рейтерович

Игорь Рейтерович / Facebook

Однако, эффект этого постановления будет обратным — участвовать в конференциях или давать комментарии можно и онлайн.

"А еще это сигнал бывшим из власти: только максимальная лояльность и принятие определенной властью роли гарантирует дальнейшее устройство в жизни", — заявил эксперт.

Он отметил, что хоть Кулеба и ушел с должности главы МИД без скандала, однако явно демонстрировал недовольство и критически говорил о некоторых вещах.

"Вот и прилетело", — заявил Рейтерович.

"Это не о справедливости": когда Кулеба критиковал власть

Дмитрий Кулеба заявлял, что после своей отставки не поддерживает контактов с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и другими бывшими коллегами.

В интервью Рамине Эсхакзай он воздержался от прямой критики. Комментируя материал, где говорилось о том, что Кулеба "раздражал" Ермака, поскольку тот стремился усилить контроль над Министерством иностранных дел, экс-министр заметил:

В демократической стране все версии имеют право на существование". Он отметил, что никаких официальных претензий к его работе озвучено не было, но добавил, что после увольнения "важно не скатываться в личное — кто кому что сказал или кого обидел Дмитрий Кулеба

В июле, когда страна внимательно следила за принятием законопроекта, который мог ограничить полномочия НАБУ и САП, Дмитрий Кулеба раскритиковал принятие закона Радой и назвал этот процесс "спектаклем".

Он призвал Зеленского не подписывать законопроект и стать на сторону общества. В посте на Facebook Кулеба заявил, что речь идет не только об антикоррупционных органах, а о "желании людей жить в справедливой стране".

"Когда за 24 часа разыгрывается спектакль, и все должны это съесть — это не о справедливости", — подчеркнул Кулеба.

