"Адские санкции" не работают. Маломуж объяснил, как принудить Россию к миру

Пока Трамп уговаривает Путина прекратить атаки на Украину, действовать следует более решительно

Призывы президента США Дональда Трампа к хозяину Кремля Владимиру Путину о мире в Украине, угрозы Штатов в адрес России "адскими санкциями" не окажут на Москву должного влияния. Тут требуются более действенные и конкретные меры военного, экономического и политического влияния.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж. Он назвал пять военных факторов, которые принудят Россию к миру.

По его мнению, призывы Трампа или угроза "адскими санкциями" — это глупости. Поэтому Украине нужны:

10 тысяч стратегических и тактических ракет большой дальности Tomahawk;

несколько тысяч тактических баллистических ракет ATACMS;

тысячи самолетов, БМП M2 Bradley и танков Leopard;

системы РЭБ, глушащие баллистические ракеты и дроны любых типов;

миллионы боеприпасов.

По словам генерала армии, также нужно оказывать экономическое давление на российскую элиту, включая семью Путина, ведь только финансовые санкции включают 58 закрытых позиций.

Энергетические санкции должны затронуть российские нефть и газ, после чего под лидерством США Европа и Китай будут строить новый миропорядок, подытожил Николай Маломуж.

Напомним, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил "Телеграфу", что поставит Россию на колени.