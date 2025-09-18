Жена Макрона публично докажет, что является женщиной: какие именно фото покажут судьям, чтобы развеять слухи о "трансгендерной Мелании"

Блогерки, утверждавшие, что Бриджит Макрон является мужем, смогли добиться отмены приговора.

Первая леди Франции Брижит Макрон подала в суд в США против американского публичного деятеля Кэндиса Овенса. Супруги Макронов обвиняют ее в распространении фейковых теорий о якобы мужском пол Брижит, которые получили распространение в соцсетях и привели к масштабным унижениям и издевательствам. В иске говорится о клевете, систематических оскорблениях и требовании компенсации за причиненный вред.

"Телеграф" разобрал дело по полочкам и выяснил, откуда "растут ноги" у этих клевет и что может ожидать тех, кто распространяет ложную информацию о первой леди Франции.

Корни яда: как появилась "теория Жан-Мишеля"

В 2021 году французские блоггерши Амандина Рой, называвшая себя "ясновидицей", и Наташа Рэй, позиционировавшая себя как "любительская детективка", выложили на YouTube видео "Кто такая Брижит Макрон?".

Амандина Рой, одна из женщин, начавшая слухи о Брижит Макрон

В нем они утверждали, что супруга французского президента — якобы не женщина, а ее брат Жан-Мишель Тронье, в 1980-х изменивший пол и "присвоивший" идентичность сестры. Доказательствами называли отсутствие детских фото Брижит, противоречия в семейных архивах и слухи о семье Тронье, владельцах шоколадного бизнеса в Амьене.

Фейковая версия быстро распространилась в конспирологических кругах – от сторонников QAnon (самая масштабная современная теория заговора) до французских ультраправых. В 2022 году Брижит и ее брат Жан-Мишель, которому на тот момент было 80 лет и публично появлялся на инаугурациях 2017 и 2022 года, подали в суд за клевету.

Брат Брижит Макрон

В сентябре 2024 года парижский суд признал Рой и Рэй виновными и обязал оплатить Брижит 8 тысяч евро и Жан-Мишелю 5 тысяч евро компенсации. Но уже в июле 2025 года апелляционный суд отменил приговор, сославшись на "свободу выражения". Судьи подчеркнули, что утверждения блоггеров были ложными, но признали их "искренним мнением". Макроны обжаловали это решение в кассационной инстанции, где это дело продолжается и сейчас.

После этого теория получила новую жизнь за океаном. В марте 2024 года ее подхватила Кэндис Овенс, бывшая ведущая Daily Wire с миллионами подписчиков в соцсетях. "Я ставлю на карту всю свою репутацию: Брижит — мужчина", — заявила она, ссылаясь на видео Рой и Рэй.

Кэндис Овенс, американская блоггерша и ведущая подкастов

В январе-феврале 2025 года Овенс запустила восьмисерийный подкаст Becoming Brigitte. В нем она пошла еще дальше: назвала Макронов родственниками, якобы находящимися в инцест-связях и заявила, что Эмманюэль — жертва программы ЦРУ MK-Ultra.

Подкасты Кэндис Овенс о Брижит Макрон

Подкаст собрал 2,3 млн просмотров. Параллельно Овенс продавала мерч с лозунгами "Правда о Брижите" и получала донаты от фанатов. Ее аудитория, преимущественно поклонники Дональда Трампа, высмеивала первую леди Франции, называя ее "трансгендерной Меланией".

Макроны контратакуют

Супруги Макронов терпели долго и сначала посылали Кэндис Овенс документы и фото, подтверждающие женскую идентичность Брижит: свидетельство о рождении 1953 года в Амьене, архивы с первым браком, семейные фотографии. Но Овенс игнорировала эти материалы и продолжала атаку.

23 июля 2025 года Макроны подали против нее иск в Высшем суде штата Делавер. Дело №N25C-07-194 CLS оформили на 219 страницах, обвинения включают клевету и искажения репутации.

Местом процесса избрали Делавер, потому что там зарегистрированы компании Овенс — Candace Owens LLC и Georgetom Inc., связанная с ее мужем Джорджем Фармером, сыном британского политика-консерватора.

Овенс ответила на следующий день. В своем подкасте она звездонизировала: "Я проснулась от кофе и иска от "первой леди-мужчины"!" Ее юристы подали ходатайство об отклонении дела, указав на "неправильную юрисдикцию" (мол, ее бизнес в Теннесси), политическую мотивированность иска и нарушение Первой поправки о свободе слова. Они назвали процесс "PR-кампанией Макронов".

По состоянию на 18 сентября 2025 дело остается активным, дать слушаний пока нет. В то же время, Макроны привлекли нью-йоркскую детективную фирму Nardello & Co., чтобы отследить источники и финансовые связи Овенс.

"Невероятный дискомфорт": Брижит готова предоставить полные доказательства

17 сентября в подкасте BBC "Fame Under Fire" адвокат супругов Макронов Том Клэр сделал заявление: первая леди Франции готова пойти на беспрецедентный шаг и предоставить суду личные доказательства своей женской идентичности.

"Бряжит на 100% готова предъявить доказательства публично, несмотря на невероятный дискомфорт", – сказал он.

Адвокат супругов Макронов Том Клер

Речь идет не только о документах, но и о частных материалах. Клер подтвердил, что в суде будут представлены фотографии Брижит в период беременностей в 1970-80-х годах, а также семейные снимки с новорожденными детьми Сезаром, Лораном и Тифани. По словам адвоката, эти архивы существуют и имеют решающее значение в процессе, где есть правила и стандарты.

Отдельный блок доказательств будут составлять научные материалы — от генетических тестов до медицинских отчетов и гинекологических анализов, подтверждающих женский пол.

Он признал, что процесс доставляет семье большую эмоциональную обузу. "Это невероятно огорчило Брижит – она мать, бабушка, учительница. А для Эмманюэля это постоянное отвлечение от работы президента, хоть он и не выбивается из колеи", – объяснил адвокат.

В августе сам Макрон прокомментировал ситуацию, отметив, что подача иска стала необходимостью: "Мы должны были судиться, чтобы уважать правду, несмотря на риск эффекта Стрейзанд (ред. – заключается в том, что попытки скрыть или удалить информацию привлекают к ней еще большее внимание и способствуют ее распространению)".

Какие последствия может иметь иск Макронов против Кэндис Овенс в США

Дело рассматривается в гражданском суде США (штат Делавер), где клевета является гражданским правонарушением, а не уголовным преступлением. Поэтому "наказание" означает компенсацию ущерба, а не тюремный срок или уголовные санкции. Если суд признает Кэндис Овенс виновной (т.е. докажет, что ее заявления были ложными, нанесли ущерб и были распространены с сознательным намерением), возможны следующие последствия:

Компенсация за вред – возмещение морального вреда, эмоционального стресса и репутационных потерь. Макроны называют заявления "ужасными" и "унизительными". Суммы могут достигать сотен тысяч долларов; по подобным делам против конспирологов — от 50 до 500 тысяч долларов на одного истца.

Штрафные выплаты — дополнительные суммы, назначаемые для наказания за злые намерения, ведь Овенс игнорировала опровержение. В США такие компенсации могут исчисляться миллионами. К примеру, в 2024 году Дональд Трамп выиграл иск против медиа на 83 миллиона долларов. Адвокат Макронов говорит о "значительных суммах".

Судебные расходы — Овенс может быть обязан оплатить все расходы Макронов, включая гонорары адвокатов. Это может составить более 100 тысяч долларов в зависимости от продолжительности процесса.

Другие последствия — принудительное публичное опровержение, удаление контента или запрещение дальнейшего распространения подобных заявлений. Это не уголовное наказание, но может сильно ударить по репутации и доходам от подкастов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит продали свою роскошную виллу в курортном Ле-Туке, однако не отказались от этого города и приобрели там новый дом с видом на море.