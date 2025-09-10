Была мужчиной и служила в армии? Появились новые доказательства того, что Брижит Макрон изменила пол
По мнению автора теории, Брижит Макрон имеет неженственную походку
Теория о том, что Брижит Макрон была рождена мужчиной и сменила пол, набирает оборотов. На этот раз автор этой конспирологической версии проанализировал язык тела первой леди Франции.
Журналистка Кэндис Овенс еще несколько лет назад начала доказывать, что Брижит Макрон — это мужчина, которого сейчас считают ее братом, — Жан-Мишель Тронье. Теперь в своем подкасте "Стать Брижит" она заявила, что у Брижит Макрон "широкая походка".
По мнению журналистки, такую походку можно назвать "военной". По ее словам, от этой привычки трудно избавиться человеку, который много лет прослужил в армии.
Овенс утвердила, что Тронье имеет большой военный стаж, но правительство отказывается обнародовать эту информацию по неизвестным причинам. Однако журналистка подчеркнула, что подтверждено то, что Жан-Мишель имел звание сержанта в Германии.
Также Кэндис обратила внимание на то, как сидит первая леди Франции. По словам Овенс, Брижит слишком широко расставила ноги, что создает впечатление "мужчины".
Есть что-то такое в манере, как сидит Брижит, что смотришь на это и думаешь: "Это же не так, как сидят женщины, не так ли?"
Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно Брижит Макрон оказалась в центре внимания из-за ее снимка с молодости. Кэндис Овенс заявила, что на фото на самом деле другой человек.