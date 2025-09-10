Была мужчиной и служила в армии? Появились новые доказательства того, что Брижит Макрон изменила пол

По мнению автора теории, Брижит Макрон имеет неженственную походку

Теория о том, что Брижит Макрон была рождена мужчиной и сменила пол, набирает оборотов. На этот раз автор этой конспирологической версии проанализировал язык тела первой леди Франции.

Журналистка Кэндис Овенс еще несколько лет назад начала доказывать, что Брижит Макрон — это мужчина, которого сейчас считают ее братом, — Жан-Мишель Тронье. Теперь в своем подкасте "Стать Брижит" она заявила, что у Брижит Макрон "широкая походка".

По мнению журналистки, такую походку можно назвать "военной". По ее словам, от этой привычки трудно избавиться человеку, который много лет прослужил в армии.

Брижит Макрон с мужем Эммануэлем Макроном. Фото: Getty Imges

Овенс утвердила, что Тронье имеет большой военный стаж, но правительство отказывается обнародовать эту информацию по неизвестным причинам. Однако журналистка подчеркнула, что подтверждено то, что Жан-Мишель имел звание сержанта в Германии.

Жан-Мишель Тронье на инаугурации Эммануэля Макрона

Также Кэндис обратила внимание на то, как сидит первая леди Франции. По словам Овенс, Брижит слишком широко расставила ноги, что создает впечатление "мужчины".

Есть что-то такое в манере, как сидит Брижит, что смотришь на это и думаешь: "Это же не так, как сидят женщины, не так ли?" Кэндис Овенс

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно Брижит Макрон оказалась в центре внимания из-за ее снимка с молодости. Кэндис Овенс заявила, что на фото на самом деле другой человек.