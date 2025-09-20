Новый этап провокаций: во Франции гневно отреагировали на российские МиГ-31К над Эстонией

Макрон пообещал, что в ответ на российские провокации будут приняты меры

Нарушившие воздушное пространство Эстонии российские истребители МиГ-31К — это новый этап в ряде провокаций, которые в последнее время устроил Кремль. Франция решительно осуждает "опасное вторжение" со стороны россиян.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отдельное сообщение выпустило министерство иностранных дел Франции. Макрон в частности пообещал, что в ответ на российские провокации будут приняты меры.

"Я решительно осуждаю вторжение российских самолетов в Эстонию. Оно является новым этапом в ряде провокаций и безответственных действий России", – написал он.

Французский МИД со своей стороны заявил, что Франция "с наибольшей решительностью" осуждает вторжение российских самолетов в воздушное пространство члена НАТО. Это можно расценивать исключительно как новую российскую провокацию и грубое нарушение международного права. А сам факт вторжения вообще беспрецедентный. Поэтому Франция примет меры по усилению безопасности Эстонии.

"Франция напрямую способствует безопасности Эстонии благодаря развертыванию военных сил в этой стране с 2017 года, в частности путем дислокации французского батальона. Сейчас этот батальон принимает участие в многонациональных учениях вместе с другими союзниками, чем вносит прямой вклад в защиту европейской территории", — добавил представитель МИД Франции.

Напомним, что российский режим во второй половине дня 19 сентября устроил сразу две провокации против НАТО. Российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии и Польши. Европейские страны возмущены, президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность, а Россия откровенно лжет, что никаких нарушений не было.

Напомним, что недавно российские беспилотники во время массированной ракетно-дроновой атаки на Украину залетели на территорию Польши. Россия после этого попыталась солгать, что под действием украинских средств радиоэлектронной борьбы дроны залетели в Польшу. Однако эксперты говорят, что в таком случае они потеряли бы управление и просто летели по прямой, а не маневрировали.