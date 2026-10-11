Кроваво-красные "щупальца": в Европе заметили пугающие разряды в небе (видео)

Редкие вспышки над грозами удалось сфотографировать

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Над французским островом Корсика фотограф Флориан Риу запечатлел редкое атмосферное явление – красные спрайты.

Кратковременные электрические разряды возникли высоко над грозовыми облаками, на фоне деревни Монтемаджоре. Флориан опубликовал снимок в linkedin.

Редкие красные спрайты запечатлели над Корсикой

Как возникают красные спрайты

Спрайты появляются на высоте примерно 50–90 километров над Землёй – намного выше обычных молний. Их свечение бывает красным или красно-оранжевым, а очертания напоминают медузу, дерево или разветвлённые щупальца. Некоторые разряды вытягиваются вверх на десятки километров.

По объяснению NASA, эти вспышки связаны с грозами и молниями, но направлены не к поверхности Земли, а вверх – к ионосфере, электрически заряженному слою атмосферы. Красный цвет появляется, когда электрическое поле возбуждает молекулы азота в разреженных верхних слоях атмосферы.

"Красные спрайты – это кратковременные красные вспышки, возникающие примерно на высоте 80 километров", – говорится в материале NASA. Их вертикальные ответвления могут подниматься ещё на 20–30 километров.

تم رصد ظاهرة "العفاريت الحمراء" (Red Sprites) شديدة السطوع فوق جزيرة كورسيكا الفرنسية. وهي نوع نادر من البرق يحدث على ارتفاعات شاهقة فوق سحب العواصف، ولا تدوم الظاهرة سوى بضعة أجزاء من الألف من الثانية. ويمكن أن يصل قطر هذه الظاهرة إلى 100 كيلومتر، مع امتداد "مجسات" منها لمسافة تصل إلى 60 كيلومتراً. — رؤى لدراسات الحرب (@RoaaWarStudies) October 11, 2026

Почему спрайты трудно заметить

Вспышки длятся всего несколько миллисекунд – наблюдатель может просто не успеть их увидеть. С земли спрайты часто закрывают грозовые облака, над которыми они возникают. Для съёмки нужны тёмное небо и чувствительная камера. Обычно фотографы наводят её на отдалённую грозу.

На снимке спрайты могут выглядеть так, будто вспыхнули над домами или горами на переднем плане. Но это оптическая иллюзия: разряды видны издалека из-за большой высоты, а грозовой очаг может находиться за сотни километров. Во время съёмки на Корсике грозы бушевали над районом Барселоны.

Место, где фотограф запечатлел красные спрайты

Как сообщал "Телеграф", 17 сентября во Львовской области заметили смерч. Это быстро вращающийся столб воздуха, который опускается из грозового облака и касается земли.