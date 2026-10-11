Криваво-червоні "щупальця": у Європі помітили лякаючі розряди у небі (відео)

Рідкісні спалахи над грозами вдалося сфотографувати

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Над французьким островом Корсика фотограф Флоріан Ріу зафіксував рідкісне атмосферне явище – червоні спрайти.

Короткочасні електричні розряди виникли високо над грозовими хмарами, на тлі села Монтемаджоре. Флоріан опублікував знімок у linkedin.

Рідкісні червоні спрайти зафіксували над Корсикою

Як виникають червоні спрайти

Спрайти з'являються на висоті приблизно 50–90 кілометрів над Землею – значно вище за звичайні блискавки. Їхнє світіння буває червоним або червоно-помаранчевим, а обриси нагадують медузу, дерево чи розгалужені щупальця. Деякі розряди витягуються вгору на десятки кілометрів.

За поясненням NASA, ці спалахи пов'язані з грозами та блискавками, проте спрямовані не до поверхні Землі, а вгору – до іоносфери, електрично зарядженого шару атмосфери. Червоний колір з'являється, коли електричне поле збуджує молекули азоту в розріджених верхніх шарах атмосфери.

"Червоні спрайти – це короткочасні червоні спалахи, що виникають приблизно на висоті 80 кілометрів", – йдеться в матеріалі NASA. Їхні вертикальні відгалуження можуть підійматися ще на 20–30 кілометрів.

تم رصد ظاهرة "العفاريت الحمراء" (Red Sprites) شديدة السطوع فوق جزيرة كورسيكا الفرنسية. وهي نوع نادر من البرق يحدث على ارتفاعات شاهقة فوق سحب العواصف، ولا تدوم الظاهرة سوى بضعة أجزاء من الألف من الثانية. ويمكن أن يصل قطر هذه الظاهرة إلى 100 كيلومتر، مع امتداد "مجسات" منها لمسافة تصل إلى 60 كيلومتراً. — رؤى لدراسات الحرب (@RoaaWarStudies) October 11, 2026

Чому спрайти важко помітити

Спалахи тривають лише кілька мілісекунд – спостерігач може просто не встигнути їх побачити. Із землі спрайти часто закривають грозові хмари, над якими вони виникають. Для зйомки потрібні темне небо та чутлива камера. Зазвичай фотографи наводять її на віддалену грозу.

На знімку спрайти можуть виглядати так, ніби спалахнули над будинками чи горами на передньому плані. Але це оптична ілюзія: розряди видно здалеку через велику висоту, а осередок грози може бути за сотні кілометрів. Під час зйомки на Корсиці грози вирували над районом Барселони.

Місце, де фотограф зафіксував червоні спрайти

Як повідомляв "Телеграф", 17 вересня у Львівській області помітили смерч. Це стовп повітря, що швидко обертається, опускається з грозової хмари й торкається землі.