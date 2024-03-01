Путин нарушил закон, использовав несовершеннолетнюю "фаворитку" в предвыборной кампании

Российские власти вытирают ноги о собственные законы

17-летняя фигуристка Камила Валиева, которая после отстранения от спорта из-за допинга, все чаще подыгрывает российским властям в лице президента РФ Владимира Путина. На этот раз юная спортсменка следила за посланием главы Кремля Федеральному собранию.

Соответствующий пост Валиева опубликовала на своем telegram-канале. Фигуристка лично не посетила мероприятие, но была в восторге от речи президента РФ.

"Сейчас я уже задумываюсь, в какой университет буду поступать, скажу честно, дается мне это сложно, потому что выбор, действительно, впечатляет. Сегодня слушала послание президента, в котором особое внимание он уделил инициативе по образованию — сейчас в стране 25 университетских кампусов, а будет 40!

Также порадовал тот факт, что у подростков появится возможность пересдать ЕГЭ, мне кажется, что многие не сдают его только из-за волнения и огромного стресса. А еще появится проект "Молодежь России". Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны", — написала Валиева.

В сети считают, что команда Путина в открытую использует несовершеннолетнюю спортсменку в агитации перед президентскими выборами в РФ, что является преступлением в России.

Напомним, Валиева в составе сборной Олимпийского комитета России (ОКР) выиграла "золото" в фигурном катании (команда) на Олимпийских играх в Пекине. Однако награждение так и не состоялось из-за допинг-скандала вокруг юной спортсменки. В январе 2024 спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал Камилу на 4 года, а также отобрал у нее все награды, полученные с декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил. Позднее Международный союз конькобежцев (ISU) перераспределил медали с учетом вычета баллов Валиевой. В итоге команда ОКР осталась с "бронзой". С этим не согласна канадская сторона, которая будет судиться за медаль.

После Игр в Пекине Путин провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что глава Кремля подарил спортсменке шелковый платок. В США выразили недовольство близостью спортсменки и президента РФ, ведь это повлияло на ход расследования вокруг нее.

В феврале 2024 года Валиева засветилась рядом с Путиным на открытии "Игр Будущего" в Казани. В Кремле подтвердили, что президент РФ лично поддерживает фигуристку.