"Золотой дождь льет бесконечно": Путин назвал самое яркое событие 2023 года, в сети ответили

Диктатор якобы никогда не может расслабиться, потому что у него в жизни происходит много событий

Одним из самых ярких событий для российского диктатора Владимира Путина в 2023 году, которые он запомнил, стала ситуация на фронте. В целом он сравнил свою жизнь с водопадом, который делает "бжжж" и заявил, что у него много чего происходит. В соцсетях тем временем уже успели высмеять новые перлы Путина.

Об этом российский "лидер" сказал на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова. Они задали ему вопрос о том, какое событие ему наиболее запомнилось в 2023 году.

"Вы знаете, моя жизнь состоит из бесконечного числа различных событий и мероприятий. Я иногда сравниваю это, знаете, с водопадом. Как стоишь под водопадом, и бжжж — льет бесконечно",- сказал диктатор.

Также он заявил, что у него всегда много дел и якобы расслабиться он не может, даже находясь рядом с семьей.

"Даже когда со своими близкими, я стараюсь не подавать виду, делаю вид, что все нормально, отдыхаем. Но я знаю, что через 5 минут мне должен позвонить такой-то, через 10 минут я должен позвонить туда-то, а через полчаса произойдет такое-то событие, и я должен понять, что произошло, и если потребуется, отреагировать", — добавил Путин.

Однако потрудившись, он таки смог назвать одно события, которые ему запомнились в прошлом году. Одно из них — обстановка на фронте.

"Всё самое яркое и самое значимое происходило на поле боя, в зоне специальной военной операции (войны, которую Россия начала в Украине, — Ред). Затем, конечно, очень много вопросов, связанных с экономикой, с ее поддержанием, с развитием. С обеспечением темпа роста экономики. Это база, на которой строится все, вся наша жизнь. Социальная жизнь и военные наши успехи опираются на базовые показатели в экономике, в реальном секторе промышленности. Поэтому все в основном там", — подытожил российский диктатор.

Реакция социальных сетей

В соцсетях пользователи отметили, что жизнь Путина это не водопад, а постоянное вранье, которое он безустанно подает своему народу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Путин сделал очередное нацистское заявление в одном из интервью.