Основным планом террориста был поджог или подрыв

В России, которая в последнее время сблизилась с исламистами, предотвратили теракт. Его планировал студент как раз таки принявший ислам.

Об этом пишут росСМИ. Речь о неком 19-летнем Даниле С. Он учился на третьем курсе одного из калужских университетов и якобы планировал взорвать здание суда.

"Год назад парень принял ислам, в феврале 2024-го закупился компонентами для СВУ и мастерил бомбу прямо в комнате общежития. Основным планом студента был поджог или подрыв Калужского районного суда из религиозных соображений", — говорится в сообщении.

Однако задуманное ему помешали осуществить российские правоохранители. При задержании в телефоне молодого человека обнаружили переписку с куратором.

Как позднее выяснилось, "студента завербовали радикальные исламисты".

"Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на теракт" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ", — пишут пропагандисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что в России ФСБ более 12 часов вела бои с "боевиками".