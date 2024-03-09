Угроза терактов в Москве: посольство США продублировало предупреждение

Американские дипломаты предупреждают об угрозе терактов

Посольство США в России еще раз опубликовало предупреждение о "неизбежных атаках экстремистов" в Москве. Граждан США призывают вести себя осторожно и не посещать места скопления людей.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. По данным издания, речь все еще уходит в срок в 48 часов.

"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют атаковать большие собрания в Москве, включая концерты. Гражданам США рекомендуется избегать больших собраний в течение следующих 48 часов", – говорится в сообщении.

Посольство США опубликовало сообщения спустя несколько часов после того, как Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила о "разгроме сети исламистов". Якобы было сорвано нападение на синагогу в Москве исламистскими террористами из группировки "Исламское государство".

Как писал "Телеграф", 7 марта посольства трех западных стран – Соединенных Штатов, Великобритании и Германии – предупредили своих граждан об угрозе террористических актов в Москве в течение следующих 48 часов. Рекомендуется избегать скоплений людей, следить за окружающими и сообщениями в местных СМИ.

Чуть позже Германия обновила рекомендации. Страна вслед за США и другими также призвала своих граждан избегать мест массовых скоплений людей в Москве из-за риска терактов. А также не посещать области РФ, граничащие с Украиной.