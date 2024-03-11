Проти РФ вже й ісламісти? У Калузі студент-терорист намагався підірвати суд
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Основним планом терориста був підпал чи підрив
У Росії, яка останнім часом зблизилася з ісламістами, запобігли теракту. Його планував студент, який якраз таки прийняв іслам.
Про це пишуть РосЗМІ. Мова про якогось 19-річного Данила С. Він навчався на третьому курсі одного з калузьких університетів і нібито планував підірвати будівлю суду.
"Рік тому хлопець прийняв іслам, у лютому 2024-го закупився компонентами для СВП та майстрував бомбу прямо в кімнаті гуртожитку. Основним планом студента був підпал чи підрив Калузького районного суду з релігійних міркувань", — йдеться у повідомленні.
Проте, задумане йому завадили здійснити російські правоохоронці. При затриманні в телефоні молодика виявили листування з куратором.
Як пізніше з’ясувалося, "студента завербували радикальні ісламісти".
"Порушено кримінальну справу за статтями "Замах на теракт" та "Незаконне виготовлення вибухових речовин", — пишуть пропагандисти.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Росії ФСБ понад 12 годин вела бої з "бойовиками".