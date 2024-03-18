Ущерб солидный: легион "Свобода России" озвучил потери армии РФ в Белгородской и Курской областях

Только в живой силе "минуснули" больше тысячи солдат

Войска РФ, которые пытаются противостоять наступлению российских добровольцев в Курской и Белгородской областях, понесли немалые потери. Солдаты Кремля деморализованы.

Об этом пишет Легион "Свобода России". Отмечается, что, по состоянию на утро 18 марта, погибло более 600 российский солдат.

Потери личного состава кремлевских бойцов составили: погибло 613, ранено 829 солдат и 27 было взято в плен. Техника армии РФ тоже не отстает от показателей.

Россияне, по словам Легиона, потеряли:

7 танков (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ);

20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3);

6 гаубиц Д-30;

4 БТР;

4 миномета;

2 МТ-12 "Рапира";

2 2С19 "Мста-С";

2 БПЛА ZALA;

1 БМ 21 "Град";

1 СПГ;

1 комплекс "Муром";

1 станция РЭБ;

1 ретранслятор;

2 единицы бронированных автомобилей техники;

2 единицы инженерной техники (экскаваторы);

57 единиц различной автомобильной техники (тяжелой и легкой).

В то же время, по данным добровольцев, было выведено из строя:

1 танк Т-80ПВМ;

1 танк Т-72;

1 БМП;

1 БМ 21 "Град";

2 МТ-ЛБ;

1 Мста-Б;

1 ТОС-2;

1 БМ 21 "Град";

1 2С1 "Гвоздика";

1 станция РЭБ;

1 бронированный автомобиль;

20 единиц различной автомобильной техники (тяжелой и легкой).

Легион пишет, что также были уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, вышки с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в н.п. Горьковский, и т.п.

"Но наибольший ущерб получил имидж Путина как фигуры, которая якобы может сохранять под контролем ситуацию в стране. Путин привел войну в Россию. Российские города пылают, путинская военная машина превращена в пепел, кремлевская артиллерия стирает с лица землю одну русскую деревню за другой. А самое главное то, что путин пожирает жизни людей — солдат и гражданских — исключительно во имя сохранения своей персональной власти", — добавляется в сообщении добровольцев.

Ранее "Телеграф" писал, что жители российского Белгорода, который за последние несколько дней превратился в зону боевых действий, попытались достучаться к крупнейшим телеканалам, чтобы те хотя бы упомянули об их существовании. Для этого они написали около тысячи постов в социальных сетях, но были заблокированы.