РФ хоче оточити Харків, але не вистачає "300 тисяч рил"?: росЗМІ нагнітають

Офіційно поки що не було жодних заяв російської влади про нову масштабну мобілізацію

У Росії нібито планують оголосити загальну мобілізацію та призвати ще 300 тисяч осіб, щоб посилити угруповання в Україні. Щобільше, за непідтвердженими даними, окупанти хочуть за допомогою цих сил оточити Харків.

Про це повідомляє російське видання "Верстка" з посиланням на чотири співрозмовники в адміністрації президента РФ та регіональних урядах, а також на "високопоставленого співробітника Міноборони". Водночас у військкоматах уже нібито на всю готують броні для співробітників від мобілізації.

"Наступний за планом — Харків із збереженням міста. А це можливо тільки у разі оточення. Не вистачає 300 тисяч рил. Тому все вже готове до мобілізації 2.0. Харків ніхто не хоче перетворювати на другий Маріуполь, навпаки — є ідея зробити його вітриною того, що росіяни вміють воювати цивілізовано", — сказало джерело у внутрішньополітичному блоці адміністрації президента.

Деякі співрозмовники з-поміж чинних військових також кажуть, що вже давно ходять чутки про повторний наступ на Харків. Нові сили можуть перекинути під Сватове, аби звідти розпочати ще одну спробу захопити українське місто. Однак підтверджень цієї інформації немає.

Джерела стверджують, що у РФ можуть насильно призвати резервістів, змусити строковиків підписати контракти та мобілізувати тих, хто перебуває в запасі. За інформацією російського видання, у кількох військкоматах та держструктурах Москви підтвердили, що нібито займаються підготовкою броней для співробітників.

Водночас джерела в Міноборони РФ кажуть, що готуються військові збори, за підсумками яких частина "запасників" хочуть мобілізувати або змусити підписати контракт. Після цього їх відправлять воювати до України. А деякі високопосадовці стверджують, що дедлайн мобілізації 300 тисяч росіян — 25 березня.

"Щось планується. Резервістів набирають зараз, як перед мобілізацією. Буде вона чи ні, я не знаю, але минулого разу порядок дій був такий самий", — розповів "Верстці" офіцер однієї з військових частин у Забайкальському краї, який займається навчанням мобілізованих.

Також джерела стверджують, що на тлі чуток про повторну мобілізацію різко скоротилася кількість добровольців-контрактників. Якщо 2023 року до московського Єдиного пункту приходило до 600 осіб на день, то зараз до 20-30 осіб на день. Крім того, у мерії Москви зараз споруджують новий центр для призовників, який зобов’язали закінчити наступного тижня. Але у мерії заперечують чутки про мобілізацію та стверджують, що просто готуються до весняного призову.

"Це все під весняний призов робиться, — каже співробітник одного з департаментів мерії, додаючи, що про офіційну другу хвилю мобілізації він не чув. — Буде штатний призов. Таких призовів після початку війни було вже, здається, чотири штуки. Це 120 тисяч людей у кожний. Плюс робота з ухилянтами, яким немає 30. Десь 200 – 250 тисяч людей вони хочуть у загальному потоці забрати".

Зазначимо, що на тлі чуток про масштабну мобілізацію у РФ глава Офісу президента України Андрій Єрмак нагадав українцям про російські фейки. Він закликав українців не вестись на пропаганду ворога та нагадав, що окупанти ведуть не лише війну на полі бою, а й в інформаційному просторі.

"Ворожа пропаганда зараз вкладає величезні ресурси в те, щоб на тлі російських ударів посіяти максимальну кількість панічних новин у нашому інформаційному просторі. Маємо бути сильними. Вони не здатні перемогти нас. Працюємо", — написав він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Росії закривають колонії через те, що всі злочинці пішли воювати проти України. Відомо як мінімум про дві виправні установи у Красноярському краї, які припинять свою роботу вже цього року.