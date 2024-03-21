Применит ли Путин "ядерку"? Глава Военного комитета НАТО оценил в Киеве вероятность

Адмирал рассказал, чего больше всего боится Путин

Пока ничего не указывает на то, что Россия может применить ядерное оружие. Риторика РФ в этом отношении отличается от реальных вещей.

Такое мнение высказал глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр. Это заявление он сделал во время 16-го ежегодного Киевского Форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"На сегодняшний день мы не видим ничего в России, что касается возможного применения ядерного оружия. Вместе с тем, мы тщательно смотрим, что там происходит", — добавил Бауэр.

В то же время адмирал отметил, что на поле боя российская армия учится на своих ошибках. По его словам, это не означает, что у РФ идеальная армия или что у них получается все, что запланировано с точки зрения координации и управления войсками.

"У них есть огромные проблемы. То, как они используют артиллерию, свидетельствует о том, что у них нет возможности вести современную войну и маневрировать так, как того требует современная война. Артиллерийские обстрелы – тактика Второй мировой войны", — сказал Бауэр.

По его словам, Россия может производить больше ракет и снарядов, потому странам НАТО придется самим наращивать производство средств поражения. В то же время адмирал подчеркнул, что финансовые ресурсы для этого есть.

"Эта война ведется потому, что президент Путин боится чего-то гораздо более мощного, чем любое физическое оружие на земле, — демократии. Если у Украинского народа будут демократические права, то вскоре и народ России тоже пожелает настоящих демократических прав. Вот о чем эта война на самом деле", — подчеркнул Бауэр.

Он подчеркнул, что сейчас наступил решающий момент. По мнению Бауэра, было бы ужасной исторической ошибкой дать Путину победить.

"Это было бы для всех нас опасно. Потому что результат этой войны будет влиять на судьбу всего мира", — подытожил он.

Напомним, 21-22 марта проходит 16-й ежегодный Киевский форум безопасности, организованный для мобилизации трансатлантической поддержки Украины. Лозунг нынешнего форума: "Украина говорит миру: победим вместе!"

Ранее "Телеграф" сообщал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озвучил потери России в войне против Украины. По его словам, за более чем два года войны в Украине Россия потеряла более 350 тысяч военных.