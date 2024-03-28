"Есть два варианта": Буданов объяснил, для чего спецслужбы РФ допустили теракт в "Крокусе"

Буданов негативно относится к терактам против мирных жителей

Российские спецслужбы знали о теракте в "Крокусе" как минимум за месяц. А заявления путинских прихвостней о якобы причастности Украины — чушь.

Об этом рассказал начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов во время Третьего международного форума по стратегическим коммуникациям Kyiv Stratcom Forum. По его словам, заявления Бортникова и Патрушева не соответствуют действительности. Буданов подчеркивает, что он лично негативно относится к терактам против мирных жителей.

"Может, не все согласятся, но я так считаю", — говорит он.

По информации ГУР, спецслужбы РФ знали о подготовке теракта как минимум с 15 февраля 2024 года.

"Возможно, в тот момент они не знали, что именно этот торговый центр будет объектом. Может быть, не знали масштабов. Я это допускаю, что думали, что будет немного легче. Но с 15 февраля Россия точно знала, что готовится подобная операция. Они знали, откуда придут боевые группы. Как они переместились в РФ через две страны. В одной из них они проходили до подготовки, и это тоже им было известно. И потому сейчас говорить, что это сделали мы – это несерьезно", — утверждает он.

Буданов считает, что есть несколько вариантов того, почему РФ допустила теракт:

Первый вариант — это борьба "башен", чтобы сейчас снять несколько чиновников.

Второй – они на самом деле недооценили масштабы того, что произойдет. Думали, что это будет локальнее, и хотели обвинить во всем Украину.

"Есть такое устойчивое выражение, даже истина. Она в среде специальных служб всегда работает: все пытаются создать контролируемый хаос. Совершенно все более-менее серьезные организации пробовали в разное время это делать. И аксиома в том, что все делали, и ни одна из них не смогла его сделать контролируемым. То же произошло и здесь", — говорит он.

Напомним, ранее мы писали о том, что озвучена версия, как Кремль мог провернуть теракт в "Крокусе".