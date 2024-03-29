Россия продолжает искать виноватых не там: газета ИГИЛ поиздевалась над путинцами

Террористы называют теракт наибольшим ударом по безопасности РФ

Террористы ИГИЛ, которые признались в организации теракта в "Крокус Сити Холл", утверждают, что Россия продолжает упорно искать виноватых не там, где нужно. Ведь вместо того, чтобы признать свой провал перед "Исламским государством", РФ направляет косые взгляды в сторону Запада и Украины.

Об этом террористы написали в газете Al-Naba. Они добавили, что Россия наконец-то "отведала то, что пережили мусульмане".

"После громкого поражения Россия не нашла альтернативы направить "обвинения в сговоре" против своих оппонентов в "западном лагере" как прикрытие и уклонение от признания своей большой неудачи против моджахедов", — говорится в газете.

Так же террористы пишут, что християнам России удалось "отведать то, что пережили мусульмани". В ИГИЛ настаивают на том, что теракт в "Крокусе" стал наибольшим ударом по безопасности России.

По словам источника журналистов ИГИЛ, в здании "Крокуса" были люди, вооруженные большим количеством огнестрельного оружия. Они были готовы дать отпор силовикам РФ, оставив еще больше жертв.

"В здании были лица, которые были вооружены большим количество огнестрельного оружия, с целью уничтожить как можно больше людей и вступить в бой со спецслужбами противника (РФ — ред.). Но случайная неисправность некоторых винтовок побудила их как можно быстрее покинуть помещение", — говорится в сообщении.

Скриншот газеты

Газета так же пишет, что при побеге террористы продолжали стрелять в тех, кто им встретиться.

Заметим, что сообщается о задержании девяти новых фигурантов дела о теракте в "Крокусе". Их словили в Таджикистане, есть подозрения об их в связях с таджикским крылом ИГИЛа "Вилаятом Хорасан". Тем временем официальное число жертв теракта возросло до 144. Около сотни числятся пропавшими без вести.

Ранее "Телеграф" писал, что Российское оппозиционное издание "Важные истории" обнаружило в Telegram криптокошелек таджикского крыла террористической группировки ИГИЛ "Вилаята Хорасан", которое может быть организатором теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Сразу после теракта в Подмосковье оттуда было выведено 2 525 долларов — именно такую сумму, по словам задержанных за причастность к террористическому акту, они успели получить на карту.