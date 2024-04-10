Террорист Гиркин может попасть на фронт в Украине: что известно

Одна из воинских частей "ДНР" якобы готова его принять

Защита так называемого бывшего "министра обороны" "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина), получившего четыре года колонии по делу об экстремизме (ч. 2 ст. 280 УК), просит его отправить воевать против Украины. Более того, одна из воинских частей "ДНР" готова его принять.

Об этом сообщил росСМИ его адвокат Александр Молохов. Он добавил, что данный вопрос будет рассмотрен во время апелляционного суда.

После обжалования приговора Стрелкова в январе текущего года, как сообщает адвокат, был назначен апелляционный суд общей юрисдикции в Москве на 15 мая. К апелляционной жалобе Молохова приложен документ, подтверждающий согласие одной из воинских частей на территории "ДНР" на заключение контракта с Гиркиным.

"Защита считает, что, несмотря на принятие Госдумой недавно закона, запрещающего отправку на фронт осужденных по экстремистским статьям, правовая возможность для заключения военного контракта со Стрелковым существует", — сказал Молохов.

Отмечается, что наступит она, когда суд апелляционной инстанции отменит приговор, либо если президент России решит помиловать осужденного и снять с него судимость, на что имеет право в соответствии с Конституцией.

Ранее "Телеграф" писал, что российский террорист и международный военный преступник Игорь Стрелков-Гиркин жаловался, что в изоляторе его "пытали". Впрочем, "пытали" его там довольно смешным средством – заставляя постоянно слушать эфиры пропагандиста Владимира Соловьева.