Одна з військових частин "ДНР" нібито готова його прийняти

Захист так званого колишнього "міністра оборони" "ДНР" Ігоря Стрєлкова (Гіркіна), який отримав чотири роки колонії у справі про екстремізм (ч. 2 ст. 280 КК), просить його отправити воювати проти України. Щобільше, одна з військових частин "ДНР" готова його прийняти.

Про це повідомив росЗМІ його адвокат Олександр Молохов. Він додав, що це питання буде розглянуте під час апеляційного суду.

Після оскарження вироку Стрєлкова у січні поточного року, як повідомляє адвокат, було призначено апеляційний суд загальної юрисдикції у Москві на 15 травня. До апеляційної скарги Молохова додано документ, що підтверджує згоду однієї з військових частин на території "ДНР" на укладання контракту з Гіркіним.

"Захист вважає, що, попри ухвалення Держдумою нещодавно закону, який забороняє відправку на фронт засуджених за екстремістськими статтями, правова можливість для укладання військового контракту зі Стрєлковим існує", — сказав Молохов.

Зазначається, що настане вона, коли суд апеляційної інстанції скасує вирок або якщо президент Росії вирішить помилувати засудженого та зняти з нього судимість, на що має право відповідно до Конституції.

Раніше "Телеграф" писав, що російський терорист та міжнародний військовий злочинець Ігор Стрєлков-Гіркін скаржився, що в ізоляторі його "катували". Втім, "катували" його там досить смішним засобом — змушуючи постійно слухати ефіри пропагандиста Володимира Соловйова.