Рівень води росте катастрофічно швидко: ще одна річка почала затоплювати місто РФ (відео)

У центрі міста чутно сирену

Російські міста продовжують йти під воду через суттєве збільшення рівня води у річках. Так, лише за 2 години рівень води в річці Тобол у Курган виріс на 18 см.

Він становить 883 см за небезпечної позначки 850 см. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що за добу рівень води в Тоболі зріс на 123 см. У Кургані було оголошено евакуацію, про яку кожні дві години повідомляє сирена.

Курган на карті

За даними росЗМІ, вода продовжує заходити до мікрорайону Тополя. Також вона перейшла дорогу на Челноково, затопивши низку СНТ. Влада регіону додає, що в Кетівському окрузі, де було подолано відмітку 10 м, рівень води зростає на 2—11 см. За даними МНС, інтенсивне зростання з динамікою 30—100 см продовжиться в найближчі два дні.

На одному з фото з Кургану видно, що вода, яка прибуває, починає приносити побутову техніку з раніше затоплених регіонів. Так річка прибила до берега холодник.

Що відомо про повінь в інших регіонах:

в Ішимському районі Тюменської області влада евакуювала 14 населених пунктів із зони можливого підтоплення;

у Курганській області залишаються підтопленими понад 660 багатоквартирних та понад 2,3 тис. дачних будинків, а також п’ять мостів та дев’ять ділянок доріг, повідомили у МНС;

в оренбурзькому Ілеку рівень води в річці Урал піднявся вище за критичний на 28 см, досягнувши 918 см;

в Оренбурга рівень води знизився на 34 см і становить 1109 см, заявили в обласному гідрометцентрі.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії продовжують відбуватися масштабні повені. Після Орском і Оренбургом під воду почав йти Томськ. Річка Томь, що вийшла з берегів, зруйнувала дорогу під Комунальним мостом на лівобережжі міста.