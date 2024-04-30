Огонь распространяется с огромной скоростью: российская Бурятия объята пламенем (видео)
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Лишь в Бурятии огонь охватил более сотни гектаров
На фоне проблем с наводнениями в одной части России, в другой наблюдаются масштабные пожары. В частности таковой охватил Бурятию, а огонь подбирается вплотную к столице региона Улан-Удэ.
Как сообщают местные СМИ и telegram-каналы, в настоящее время пламенем охвачено 100 гектаров леса. Пожар распространился с огромной скоростью из-за ураганного ветра.
При этом огонь уже почти добрался до Улан-Удэ и уже замечен в пригороде. Власти говорят, что там загорелись нежилые здания, однако местные жители утверждают, что пострадали жилые дома.
Всего в районе обнаружено пять очагов возгораний, а в некоторых местах объявили эвакуацию, поскольку из-за сильного ветра борьба с огнем усложняется. На месте работают спасатели.
Вместе с тем в сети уже появились многочисленные видео с места происшествия.
По данным госпредприятия Авиалесоохраны, сейчас по всей Сибири бушует 41 пожар общей площадью 40 374 га. Самая сложная ситуация в Еврейской автономной области (ЕАО) и Хабаровском крае.
Тем временем другая часть России продолжает стремительно уходить под воду. Вслед за Оренбургской областью, которую затопило из-за прорыва дамбы, вода уже прибывает в соседнюю Курганскую область.