Огонь распространяется с огромной скоростью: российская Бурятия объята пламенем (видео)

Лишь в Бурятии огонь охватил более сотни гектаров

На фоне проблем с наводнениями в одной части России, в другой наблюдаются масштабные пожары. В частности таковой охватил Бурятию, а огонь подбирается вплотную к столице региона Улан-Удэ.

Как сообщают местные СМИ и telegram-каналы, в настоящее время пламенем охвачено 100 гектаров леса. Пожар распространился с огромной скоростью из-за ураганного ветра.

При этом огонь уже почти добрался до Улан-Удэ и уже замечен в пригороде. Власти говорят, что там загорелись нежилые здания, однако местные жители утверждают, что пострадали жилые дома.

Всего в районе обнаружено пять очагов возгораний, а в некоторых местах объявили эвакуацию, поскольку из-за сильного ветра борьба с огнем усложняется. На месте работают спасатели.

Вместе с тем в сети уже появились многочисленные видео с места происшествия.

По данным госпредприятия Авиалесоохраны, сейчас по всей Сибири бушует 41 пожар общей площадью 40 374 га. Самая сложная ситуация в Еврейской автономной области (ЕАО) и Хабаровском крае.

Тем временем другая часть России продолжает стремительно уходить под воду. Вслед за Оренбургской областью, которую затопило из-за прорыва дамбы, вода уже прибывает в соседнюю Курганскую область.