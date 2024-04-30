Вогонь поширюється з величезною швидкістю: російська Бурятія охоплена полум’ям (відео)

Лише у Бурятії вогонь охопив понад сотню гектарів

На тлі проблем із повенями в одній частині Росії, в іншій спостерігаються масштабні пожежі. Зокрема такий охопив Бурятію, а вогонь підбирається до столиці регіону Улан-Уде.

Як повідомляють місцеві ЗМІ та telegram-канали, наразі полум’ям охоплено 100 гектарів лісу. Пожежа поширилася з величезною швидкістю через ураганний вітер.

При цьому вогонь майже дістався Улан-Уде і вже помічений у передмісті. Влада каже, що там спалахнули нежитлові будівлі, проте місцеві жителі стверджують, що постраждали житлові будинки.

Загалом у районі виявлено п’ять вогнищ загорянь, а в деяких місцях оголосили евакуацію, оскільки через сильний вітер боротьба з вогнем ускладнюється. На місці працюють рятувальники.

Водночас у мережі вже з’явилися численні відео з місця події.

За даними держпідприємства Авіалісоохорони, зараз по всьому Сибіру вирує 41 пожежа загальною площею 40 374 га. Найскладніша ситуація в Єврейській автономній області (ЄАО) та Хабаровському краї.

Тим часом інша частина Росії продовжує стрімко йти під воду. Слідом за Оренбурзькою областю, яку затопило через прорив дамби, вода вже прибуває до сусідньої Курганської області.