"Их бог любит убивать": РФ хочет отправить на войну больше тысячи священников, реакция сети

Сейчас на фронте в Украине свыше трех сотен российских священников

Россия отправит на фронт в Украину 1300 попов РПЦ. Произойдет это в ближайшее время, так как у российской церкви "очень тесные отношения" с Минобороны страны.

Об этом заявил в эфире пропагандистского телеканала митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, передает Центр национального сопротивления. По его словам, священники будут оказывать "духовную помощь русским военным".

Что касается связей Минобороны РФ и церкви, то это действительно так. Уже отправлено на фронт, с начала полномасштабного вторжения, 309 священнослужителей, но в России считают, что этого мало.

"Известны факты о том, что глава кремлевской церкви патриарх Кирилл является агентом КГБ по кличке "Михайлов" и имеет генеральское звание ФСБ России. Его предшественник Алексий II (Алексей Ридигер) также был агентом КГБ под псевдонимом "Дроздов"", — говорят в ЦНС.

Также в Центре национального сопротивления отметили, что Кремль в войне против Украины в значительной степени полагается на подконтрольные религиозные структуры. Доминирует тут именно РПЦ, которая имеет в Украине мощную сеть единомышленников.

"Известно, как еще в начале вторжения в Украину в 2014 году эта псевдоцерковь организовывала многолюдные крестные ходы, чтобы помешать украинским защитникам не пропустить армию оккупанта", — говорится в сообщении.

В сети мнения разделились насчет такого решения. Одни считают, что "церковь всегда была с народом", поэтому и сейчас попы должны быть со своими прихожанами. Другие же шутят о том, что одна из заповедей Иисуса призывает "денацифицировать Украина".

Напомним, что в России назвали войну против Украины "священной". Более того, убийство украинцев было объявлено "высшим смыслом существования России".

А один из провинциальных священников в РФ заявил, что удел женщины — рожать, а мужчины — быть защитником. Однако сами россиянки гневно высказались и посоветовали попу идти на фронт самому.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что на конец 2023 года в армии РФ увеличилось количество дезертиров. Российские солдаты стали сбегать с позиций в пять раз чаще, чем в начале вторжения в Украину.